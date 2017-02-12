İsmail Küçükkaya: İrfan Değirmenci'nin rakibim olması ayrıcalıktı...

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya, Doğan Medya Grubu'nun, "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verdiği İrfan Değirmenci ile ilgili olarak "Rakibim olması benim ayrıcalığımdı" dedi.

İrfan Değirmenci, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini eleştirerek referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Kanal D'den yapılan açıklamada, Değirmenci'nin Doğan Medya Grubu ile ilişiğinin kesildiği duyurulmuştu.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

İsmail Küçükkaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:





Kanal D'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Doğan Yayın Grubu olarak 'tarafsızlık' en temel ilkemizdir. Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur. Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları. Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"