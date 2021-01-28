İsmail Küçükkaya'dan "Fatih Portakal FOX'tan ayrılınca size teklif geldi mi?" sorusuna yanıt

FOX TV'de sabah Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, aynı kanalda Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'ın istifasının ardından kendisine teklif geldiğini söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" adlı YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine ve yaşadığı hayata dair çok önemli açıklamalarda bulunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ile ilgili de konuştu.

Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Ana Haberi bırakması sonrası kendisine teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. 8 yıldır her sabah Çalar Saat programını keyifle yaptığını söyleyen Küçükkaya, "Programıma son derece bağlıyım, 20 yıl daha bu işi yapabilirim" dedi.

"Ben sabah çalışmayı seviyorum"

Armağan Çağlayan'ın "Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Sizce geçmeli miydim? Ben tam yaz ayında, ağustosun ortasında yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk beni aradı. Neredesin dedi, arabadaydım tatile gidiyorum dedim. "Gitmesen, yarın bir görüşelim. Önemli bir konu var" dedi. Noldu deyince "Fatih bırakıyor" dedi, "2 hafta önce söyledi, aracılar gönderdim. Hiçbiri ikna edemedi, bırakıyor" dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Biz Fatih'le 7 yıldır beraber yapıyorduk."Küçükkaya, "Ben bir kere sabahı seviyorum. İkincisi, alışmışım ve yapıma uygun, bambaşka bir sabah haberi yapıyorum. Ben bunu bırakmak istemedim, ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Portakal'la kanka değilim; yemek bile yemedik"

"Fatih Portakal ile iyi bir ikili gibi gözüküyordunuz, şu anda yapılacak ilk genel seçimde Selçuk Tepeli ile aynı uyumu gösterir misiniz" sorusuna ise, "Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok. Birkaç kere Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Şentürk, Fatih ve ben kuru fasulye yemeğe gittik, yılda birkaç kez o kadar. Ben Fatih Portakal'ı severim, 7 yıl boyunca cesur bir şey yaptı. Sonrasında bırakmak istedi, Fatih'le de konuştum. Ama bir karar verdi, kendi kararı. Kanka değiliz ama işini iyi yapma gayreti içinde olan iki gazeteci olarak seçimleri sunduk" diyerek cevapladı.

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