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Spor

İsmail Köybaşı'nın yerine Kolarov geliyor

Ada basını Sırp futbolcu Kolarov'un Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı

12 Temmuz 2016 01:59

Beşiktaş, Manchester City'nin sol beki Alexander Kolarov transferinde sona geldi. Ada ekibinin kapısını yeniden çalan siyah-beyazlılar, Pep Guardiola'nın son kararını bekliyor.

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Manchester City'nin Sırp sol beki Alexander Kolarov'un transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlı ekibin, bonservis için önerdiği miktarı 3.5 milyon Euro'ya yükselterek İngiliz ekibinin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

City cephesi ise Beşiktaşlı yöneticilere Pep Guardiola'yı işaret etti. İngiliz yetkililer, "Menajerimiz Pep Guardiola bu kararı verecek. Ay sonuna kadar bize Kolarov'un durumu ile ilgili görüşünü aktaracak" ifadesini kullandı.

Ancak Ada'daki kaynaklar, bu transferin bitmek üzere olduğunu ileri sürüyor. Manchester City'yi yakından takip eden gazeteciler, kulüpler arasında anlaşma sağlandığını ve Kolarov'un da İngiltere macerasına nokta koyma kararı aldığını belirtiyor.

 

Bonservisi 3.5 milyon Euro

 

İki ekibin 3.5 milyon Euro'luk bonservis konusunda uzlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sırp futbolcuya haftalık 85 bin Pound (323 bin TL) ödeme yapan City'nin, yıllık 4 milyon Euro gibi bir maliyetten kurtulacağı için Beşiktaş'ın önerdiği bonservis miktarını kabul ettiği belirtiliyor.

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