İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'yle anlaştı

Beşiktaş'tan ayrılan sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile Fenerbahçe ile anlaştı.



Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı kontratı sona erdiği ve sözleşme yenilemediği için idmanlara çıkmazken, milli futbolcuya Fenerbahçe'den teklif geldiği ve bu konuyu yönetimle konuşacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş açıklama yaptı

Siyah-Beyazlılar, resmi internet sitesinden kararı duyururken, "21 Temmuz 2009'dan bu yana Beşiktaşımızın oyuncusu olan İsmail Köybaşı'nın, 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine Beşiktaşımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.