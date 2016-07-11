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Spor

İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'yle anlaştı

Beşiktaş Kulübü, İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdığını açıklamıştı

11 Temmuz 2016 23:41

Beşiktaş'tan ayrılan sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile Fenerbahçe ile anlaştı.

Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı kontratı sona erdiği ve sözleşme yenilemediği için idmanlara çıkmazken, milli futbolcuya Fenerbahçe'den teklif geldiği ve bu konuyu yönetimle konuşacağı ifade edilmişti.

 

Beşiktaş açıklama yaptı

 

Siyah-Beyazlılar, resmi internet sitesinden kararı duyururken, "21 Temmuz 2009'dan bu yana Beşiktaşımızın oyuncusu olan İsmail Köybaşı'nın, 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine Beşiktaşımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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