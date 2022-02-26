İsmail Kılıçarslan: Gezi başarıya ulaşsaydı ve Türkiye kendisine bir Zelenski seçseydi ne olurdu, Cem Yılmaz, Levent Üzümcü falan hoş olmaz mıydı?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Bianet’te yayımlanan “Gezi ve Ukrayna ayaklanmaları: Benzerlikler, farklılıklar” başlıklı makaleyi işaret ederek, “Anlıyoruz ki Türkiye’deki Gezi olayları ile Ukrayna’daki Maidan olayları birbirine çok benzer motivasyonlarla hayata geçmiş iki ayaklanmadır” dedi.

Ukrayna devlet başkanı Zelenski’nin komedyen olmasına atıfta bulunan Kılıçarslan, “Gezi başarıya ulaşsaydı ve Türkiye kendisine bir Zelenski seçseydi ne olurdu? Cem Yılmaz, Levent Üzümcü falan… Hoş olmaz mıydı? Hiç olmazsa gülerdik yani” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.