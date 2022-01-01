CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş arası çocuklara Kuran öğretmesini "Orta Çağ zihniyeti" olarak değerlendirmesini eleştiren Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Bir yanıyla kötü planlanmış bir dini organizasyona benzeyen Kamalizm, çarenin Batı’da ve Batı’nın yöntemlerinde olduğunu düşünmüştür düşünmesine ama hiçbir zaman diliminde “Batı’nın ortaya koyduğu şekliyle” bir gelişim haritasına sahip olamamıştır. İnsan kaynağı kalitesiz, projeleri berbat, genel anlamda da sekter denilebilecek bir tecrübe üretmiş, Türkiye’nin önünü her bakımdan kesen bir akıl tutulmasına dönüşmüştür zaman içerisinde" diye yazdı.

İslam'ın Orta Çağ olmadığını savunan Kılıçarslan, "Bilimsel gelişmeye “ahlâkî şerhler” koymak ise İslâm tarihi boyunca gördüğümüz bir şeydir. Zira İslâm, Kamalizm dininin katı yobazlığının ve karanlık zihninin aksine insanın bütün gelişimini ve refahını bilimin gelişmesine bağlamayacak kadar “aydınlık” bir dindir" ifadelerini kullandı.

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