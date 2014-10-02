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Spor

İsmail Kartal: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 'Zaman gelecek şampiyon olacağız,veriler bunu gösteriyor' dedi

02 Ekim 2014 18:54

 

Akhisar yenilgisi sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Zamanla daha iyi olacağız. Fenerahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar" dedi.

Oyuncularının motivasyonlarının üst düzeyde olduğunu, Emmanuel Emenike ve Emre Belözoğlu  kavgasının unutulduğunu belirten Kartal, "Başka takımlarda böyle olaylar olmuyor mu? Benim yıldızlarla bir sorunum yok" diye konuştu.

'Kapananlar zorlanıyor'

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kartal, "Şampiyon olacağız. Veriler bunu söylüyor. Akhisar'a yenilmemize rağmen oyuncuların morali üst düzeyde. Birçok takımdan daha iyi durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı biziz. Beni yıpratmaya çalışıyorlar. Roma ve Olymipakos ile oynadık. Dirk Kuyt, maçtan sonra bana 'Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadık' dedi. Bu çok güzel bir tespit. Net söylüyorum, yukarıda Allah şahit, isteyen inanır,istemeyen inanmaz. Başkan Aziz Yıldırım beni bir gün bile 'Şu oynasın, bu oynamasın' diye aramadı. Koskoca kulübün başkanı bunlarla mı uğraşır? Ben kendimi, seviyemi biliyorum. Beni yıpratamazlar" dedi.

'Diego yedek kalabilir'

Son zamanlarda eleştirilen Diego Ribas'a sahip çıkan Kartal, "Diego kariyerli ve iyi bir oyuncu. Türkiye ligi sert. Burada kaos futbolu oynanıyor. Diego da zaman içinde uyum sağlayacaktır. 90 dakika da oynar, sonradan da oyuna girebilir. Buna maç maç karar vereceğim.Trabzon maçında Selçuk Şahin'i oyuna aldım, kıyamet koptu. Oyunu tutmak için sahaya sürdüm. Onların ruh halini, psikolojisini en iyi bilen bizleriz. Onlar bu ülkenin evlatları Selçuk gibileri çoğaltmak lazım. Fenerbahçe'ye 11 yıl hizmet etmemiş" şeklinde konuştu.

'Emenike şımarık değil'

Emenike konusunada değinen İsmail Kartal, "Emmanuel Emenike kalbi çok temiz bir çocuk. Savaş görmüş, yoklukta yetişmiş. 5 yaşından bu yana savaşla, kanla büyümüş. Bunlara yardımcı olmamız lazım. Şımarık demeyelim, altyapısı çok güçlü olmayan biri. Allah vergisi gücü, hızı ve yetenekleri var" dedi.

Kartal şöyle devam etti: "Süper Kupa'da Galataray ile 120 dakika oynadık. Son 12 yılda tüm Galatsaray maçlarının teknik istatistiklerini çıkarttım. 12 yılda topla oynama, pas, orta, gol pozisyonu, topa sahip olma gibi tüm istatistiklerde en ezici üstünlüğümüzü bu maçta elde ettik" dedi.

'Gekas kurt bir oyuncu'

Kartal, "Teofanis Gekas çok deneyimli, kurt bir oyuncu. Bir anlık dalgınlık oldu, golleri yedik. O da zaten bu tip anları kovalıyor. Üstelik bunları konuşmuş, oyuncularımı bu konuda uyarmıştım. 19 senedir antrenörlük yapıyorum. Allah bana nasip etti teknik direktörlüğü. Göreve geldikten sonra evime gidemediğim dönemler oldu" şeklinde konuştu.

 

                                          

 

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