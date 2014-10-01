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Spor

İsmail Kartal: İstifamı 3 dakikada yazar yönetime veririm

Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Fernerbahçe'de, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 'İstifam takımı kurtaracaksa bırakıp giderim' dediği öne sürüldü

01 Ekim 2014 16:00

Akhisar Belediyespor yenilgisinin ardından eleştirilen Fererbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, 'Benim gidişim takımı kurtaracaksa istifa ederim dediği' iddia edildi.

"Şu an gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir, eğer sıkıntı benden kaynaklanıyorsa söyleyin" ifadelerini kullanan Kartal, "Bazı oyunculara çok güvenimden dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Eğer benim ayrılmamla takım düzelecek; sizler de rahatlayacaksanız 3 dakikada istifa dilekçemi yazar, yönetime gönderir ve giderim" dedi.

'Diego sistemi bozdu'

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kartal, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Diego Ribas'ın Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte Galatasaray'da yaşananlara benzer sıkıntıların Fenerbahçe'de yaşanmaya başladığını belirtti.

Kartal, "Wesley Sneijder'in gelişiyle birlikte Galatasaray orta sahada büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Orta sahada Selçuk İnan'ı kaybettiler. Aynı sıkıntıyı biz de Diego ile yaşıyoruz. Eğer Diego'yu kesersem saha dışından büyük tepki toplarım, kesmezsem saha içinde sıkıntı yaşıyorum. Nasıl çare bulacağımı bilemiyorum" şeklinde konuştu.

 

 

 

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