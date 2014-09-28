Gekas'ın golleri Fenerbahçe'yi yıktı: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ve Fenerbahçe, Manisa'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Gekas'ın golüyle 1-0 öne geçen Akhisar Belediyespor, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.
İkinci yarının hemen başında Yunan golcü Gekas, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak, skoru 2-0'a taşıdı.
Maç bu skorla biterken, Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Karşılaşmanın önemli dakikaları
Karşılaşmanın 3. dakikasında Gekas'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Bilal Kısa'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Mert Günok son anda kornere çeldi.
11. dakikada Kenan Özer'in ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.
13. dakikada Kuyt'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza alanı içine girdiği sırada kaleci Oğuz Dağlaroğlu topu uzaklaştırmayı başardı.
20. dakikada sağ kanattan Bruno'nun yaptığı ortada, Gekas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan Bilal Kısa'nın uzun pasında Alves'i geçen topla ceza sahası içinde buluşan Gekas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, Fenerbahçe'nin ağlarına gitti: 1-0.
30. dakikada ceza alanında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Caner Erkin'in sert şutunda kaleci Oğuz Dağlaroğlu topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Akhisar Belediyespor, ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada sağ kanattan Bilal Kısa'nın pasıyla ceza alanına giren Bruno'nun asistiyle topla buluşan Gekas'ın vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.
57. dakikada hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında kalesinden çıkan Mert Günok, Gekas'tan önce topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Alves'in vuruşunda Oğuz Dağlaroğlu'nun müdahalesiyle direğe çarpan top, tekrar oyun alanına döndü.
69. dakikada Diego'nun ceza sahası dışında attığı şutta top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.