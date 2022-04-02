İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olarak, "Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun" dedi. Kayserispor maçı sonrası isminin gelecek sezon Joachim Löw'le birlikte anıldığının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Ben hayatımda hiç kimsenin arkasında ikinci adam olmam. Bunu beş seferdir tekrar ediyorum. Ben teknik direktörüm" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim." sözleriyle konuşmasına başladı.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi." açıklamasını yaptı.

"Çok daha iyi yerlere geleceğiz"

Fenerbahçe'nin hocası, "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Hafta içerisinde kadro dışı bırakılan oyuncularıyla ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun." cevabını verdi.

"İkinci adam olmayacağım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası basın toplantısında gelecek sezonla ilgili gelen soruya karşı,"Ben teknik direktörüm. İkinci adam olmayacağım" dedi.

Kayserispor maçı sonrası isminin gelecek sezon Joachim Löw'le birlikte anıldığının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet. Rızkı veren Allah. Beni ilgilendirmiyor. Ben hayatımda hiç kimsenin arkasında ikinci adam olmam. Bunu beş seferdir tekrar ediyorum. Ben teknik direktörüm. Bu olmuyor. Her seferinde 'İkinci adam olacak mısın?' diye soruluyor. Artık sormayın" dedi.