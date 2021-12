İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt: Teklif gelirse tabii ki değerlendiririm

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul edeceğini söyledi.

Bir dönem sarı lacivertlileri çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeriyle ilgili değerlendirmeler yapan Kartal, sarı-lacivertli takımdan teklif gelirse değerlendirebileceğini belirtti.

Fotomaç'tan Ömer Faruk Özcan'a konuşan Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul edeceğini ifade etti.

"Sonuçta biz Fenerbahçe'liyiz"

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerine ilişkin konuşan Kartal, "Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri Türkiye'de en önde gelen futbolcularımızdan bir tanesi. Dünya çapında bir oyuncu, Avrupa'da oynaması vs... Fenerbahçe'de futbolcuyken Emre'nin hocalığını yaptım. Futbolu çok iyi bilen, hırslı ve kariyerli bir insan. Çok da kişilikli, disiplinli, çalışmayı seven bir insan. Teknik direktörlüğe soyundu ve kendini de buna hazırladı. Şu an Başakşehir'de çalışıyor ve 3 maçta 3 yaptı. Yolu açık olsun Emre kardeşimizin, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Fenerbahçe’de herhangi bir teknik direktör değişikliği olduğu zaman yeniden çalışmayı düşünür müsünüz?" sorusunu yanıtlayan Kartal, şunları kaydetti:

"Ben Fenerbahçeliyim. Bunu cümle alem biliyor. Bunun için Fenerbahçe'de ileride görev olursa ve buna da şartlar uygun olursa tabii ki değerlendiririm neden olmasın. Sonuçta biz Fenerbahçeliyiz. Ben teknik direktörüm, böyle bir teklif olursa değerlendiririm."