İsmail Kartal: Arda Güler gibi çok oyuncumuz var; planlarını yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından görüşlerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik sonuçla galip ayrıldı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan genç yıldız Arda Güler ise tarihe geçti. Altay Bayındır ise kurtarışlarıyla geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

Karşılaşmanın ardından görüşlerini dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "2-0'da oyunu dengelemem gerekiyordu. Önde baskı yaparken, kalemizde gol gördük. Oyunu çevirmeyi bildik. Oyuna giren üç oyuncumuz gol attı. Yükselen performansımız var. Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Sonrasında neler yapacağımızı çalıştık. Oyuncularımız yüreklerini ortaya koyuyor. Çalışıyoruz ama maçı ne kadar isteyeceğiz, bu da önemli. Hepsini anlattım ve takım da gereğini yaptı" dedi.

Arda Güler'in performansından da bahseden Kartal, "Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz. Arda'nın önü açık. Arda Güler gibi çok oyuncumuz var. Onlarla ilgili plan yaptım. Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum, bu ekstra idmanları yapacağız" diye konuştu.