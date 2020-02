İsmail Kartal: "Tüm zorluklara rağmen herkes elinden geleni yaptı"

\"Taraftarlardan rica ediyorum, sakin olsunlar\"

\"İki takım içinde zor maç\"

\"Taraftarlar gereğini yapıyor\"

\"Takviye yapmamız gerekiyor\"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde taraftara mesaj gönderdi. Kartal, \"Taraftarlara şunu söylemek isterim, geçmişte bir şeyler yaşanmış. Geriye dönük bir hesaplaşma uğruna rakiple bu yönde mücadele etmektense, biz mücadelemizle, futbolumuzla örnek davranış göstermeliyiz. Bunun zararı bize olacak. Taraftarlardan rica ediyorum, sakin olsunlar\" dedi.

Kulüpte düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, takımın uyum yakalamasının biraz zaman aldığını belirterek, \"Takımın uyumu zaman aldı. Sakatlıklar oldu. Sezon öncesi hazırlık maçı da yapamadık. Ben ve futbolcular, başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Başkana bir rapor verdik ve sahamız yapıldı. Başkent diyoruz, destek diyoruz, bir yerden sonra tıkanıyor. Buraya kadar tüm zorluklara rağmen herkes elinden geleni yaptı. Süper Lig anlamında çalışılabilir tesisimiz 1 aydır var\" diye konuştu.

\"TARAFTARLAR GEREĞİNİ YAPIYOR\"

Taraftarın kendilerini her zaman desteklediğini ifade eden Kartal, \"Hep beraber hareket etmemiz lazım. Taraftarlar gereğini yapıyor ve her yerde bizi destekliyor. Bize niye yardım gelmiyor. Tarihi bir kulüp. Ben buraya gelirken böyle bir başkent beklemiyordum. Bu takımın bu sene ligde kalması lazım. 19 puan kimseyi aldatmasın. Oynadığımız lig, çok tehlikeli bir lig. Çok akıllı olmamız lazım. Rehavete kapılmadan çalışarak bir şeyleri başarmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"İKİ TAKIM İÇİNDE ZOR MAÇ\"

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de yorumda bulunan İsmail Kartal, \"Beşiktaş maçı zor. Her maç zor. Onlar açısından da bizim açımızdan da zor bir maç. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Birileri zirveyi kovalıyor, birileri de ligde kalma mücadelesi veriyor. Alacağımız her puan çok önemli. İyi hazırlandık. Taraftarların desteğiyle burada iyi mücadele ederek Beşiktaş maçından puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TARAFTARLARDAN RİCA EDİYORUM, SAKİN OLSUNLAR\"

Beşiktaş maçı öncesi taraftardan sakin olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, \"İsterseniz, inanırsanız, fiziksel ve psikolojik olarak oynamaya başlayıp, futbolun doğrularını yerine getirirseniz futbol sizi ödüllendirir. Beşiktaş maçı da güzel bir başlangıç olur. Taraftarlara şunu söylemek isterim, geçmişte bir şeyler yaşanmış. Geriye dönük bir hesaplaşma uğruna rakiple bu yönde mücadele etmektense, biz mücadelemizle, futbolumuzla örnek davranış göstermeliyiz. Bunun zararı bize olacak. Taraftarlardan rica ediyorum, sakin olsunlar. Bizleri desteklesinler. Sahayı etkileyecek, ceza alacağımız olaylardan kaçınmalarını istiyorum. İstemediğimiz görüntülerle karşılaşmayalım. Bizlere ve takımlarına destek versinler\" diye konuştu.

İsmail Kartal ayrıca, \"Bizim göz göre göre 2 maçta 6 puanımız gitti. Sizin de bizim hakkımızı aramanız gerekiyor. Bizim durumumuz ortada. Hep futbolcu ve antrenörlerden beklememeliyiz. Beş ay oldu. Kolay değil, bu çocuklar beş ay para almadı. Bizi göklere çıkartın demiyoruz ama bizim haklarımızı arayın. Bu takım bu sene ligde kalırsa takımın önü açılacak\" şeklinde konuştu.

\"TAKVİYE YAPMAMIZ GEREKİYOR\"

Devre arasında takviye yapmaları gerektiğine dikkat çeken Kartal, \"Oyuncuların hak edişlerinin ödenmesi lazım. Biz de ligde kalıcı olmak istiyorsak bizim de takviye yapmamız gerekiyor. Bunların olması durumunda ikinci devreye daha iyi başlayabiliriz. Yabancı futbolcular bizi UEFA veya FIFA\'ya verebilir ve ayrılabilir\" dedi.

