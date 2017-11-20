İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden Meclis Başkanı!

TBMM Genel Kurulu’nda AKP'nin iki adayla girdiği Meclis Başkanlığı seçiminde İsmail Kahraman 3. turda yeniden TBMM Başkanlığı koltuğuna oturdu. TBMM Genel Kurulu'nda gizli oyla yapılan seçimlerde 316 milletvekili bulunan AKP'nin çok sayıda fire vermesi dikkat çekti.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. TBMM Başkanlığı için AKP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı.

Kahraman üç turda da kan kaybetti; 316 milletvekilinin oyu ile seçildiği 2015 çıtasını yakalayamadı

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi AKP açısından diğer aday Adana Milletvekili Tamer Dağlı’nın üçüncü turda çekilmesine kadar çekişmeli geçti. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı. AKP’li aday İsmail Kahraman 260, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre, AKP’nin firesi 14 oldu. Adayların hiç biri gerekli iki turda aranan 367 sayısına ulaşmadı.

İkinci turda fire 15

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 367 oya ulaşamadı. 506 milletvekilinin oy kullandığı ikinci turda Kahraman’ın oyu 260’dan 257’diye düştü. AKP’li Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Bu turda AKP’nin firesi 15 oldu.

Üçüncü turda toplam fire sayısı 23

TBMM Başkanı için üçüncü turda salt çoğunluk rakamı 276’nun bulunması gerekiyordu. AKP yönetimi bunu sağlamak için formülü işletti. Tamer Dağlı adaylıktan çekildiğini açıkladı. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Kahraman Meclis başkanı seçildiği turda 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı.

Kulislerde neler konuşuldu?

Kulislerde, adaylığı tartışmalı olan İsmail Kahraman konusunda AKP’li vekillerin de duydukları rahatsızlığı oy vermeyerek gösterdiği belirtiliyor. Hatta, Erdoğan’ın biraz da ‘gönülsüz’ olarak destek vermesinin oylama sonuçlarına yansıdığı biçimde değerlendiriliyor. Kahraman, 2015 yılındaki adaylığında AKP Grubundan tam kadro yani 316 oyla seçilmişti.

Kahraman'ın teşekkür konuşması

İsmail Kahraman, yeniden Meclis Başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşma şu ifadeleri kullandı:

"Değerli milletvekilleri sizleri ve necip milletimizi saygı ile selamlıyorum. 26. yasama döneminin 2. devresi için TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürümü sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyorum. 26. yasama dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi Meclisimizin savaş uçakları ile bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Milletimiz parti farkı gözetmeksizin, milli birlikte ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu. Millet ve devlet düşmanlarından adalet önünde hesap sorulmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı renk ceddimizin kanıdır. Hepimizin payı vardır. Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi toplumun karşısında da sergilemeliyiz. Dostluk önce insanın kendisi ile barışık olması ile başlar."

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.

1. tur sonuçları

İsmail Kahraman 260

Zekeriya Temizel 113

Selma Irmak 39

Celal Adan 40

Yusuf Halaçoğlu 6

Tamer Dağlı 38

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

2. tur sonuçları

İsmail Kahraman 257

Zekeriya Temizel 122

Selma Irmak 38

Celal Adan 40

Yusuf Halaçoğlu 7

Tamer Dağlı 37

Bu turda da 367 bulunamadığı için oylamada 3. tura geçildi. Tamer Dağlı, 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan adaylığından çekildi.

3. tur sonuçları

İsmail Kahraman 289

Zekeriya Temizel 124

Selma Irmak 37

Celal Adan 36

Yusuf Halaçoğlu 7