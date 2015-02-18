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İsmail Hakkı Karadayı: Çiller, iktidarı almak için darbe dedikodusu yaptı

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan Çiller iddiası

18 Şubat 2015 11:01

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, "Refah-Yol hükümetinin iktidar ortağı Tansu Çiller’in darbe dedikodusu yayarak iktidarı almaya çalıştığını" iddia etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı Karadayı’nın sözlerini, avukatı Erol Aras dünkü duruşmada dile getirdi. Sağlık gerekçesiyle duruşmalara gelemeyen müvekkili Karadayı ile önceki gün ifade veren dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in ifadelerini paylaştığını belirten Aras, şöyle dedi:

“Bunu 80 yaşını aşan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’ya anlattığım zaman ‘Akşener’in büyük bir vicdani doğrulukla konuştuğunu hatta o dönemde Çiller’in başbakanlığı alabilmek için darbe dedikodusunu çok yoğun olarak işlediğini, yani askerin adını kullanarak, korkutarak protokoldeki 2 yıllık süreyi 1 yıla çekerek başbakanlığı almaya çalıştığını’ söyledi.”

 

'Bal gibi darbedir'

 

Duruşmada mağdur sıfatıyla ifade veren eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ise şöyle konuştu: “Batı Çalışma Grubu (BÇG) bana göre bir darbe kuruluşudur, 28 Şubat da bal gibi bir darbedir. Eski MİT Müsteşarı Teoman Koman yakın dostumdu. Bir ziyaretimde bana ‘Yakında darbe yapacağız, seni ya da Mesut Yılmaz’ı başbakan olarak düşünüyoruz’ demişti. Ben sert tepki gösterdim. Daha sonra Yılmaz başbakan oldu. Mesut Yılmaz’a ben ‘Onbaşı Mesut’ derdim. Süleyman Demirel ise 28 Şubat döneminde darbecilere koltuk değneği olmuştur. Kumpasın içinde yer almıştır. Demokrasiye ihanet etmiştir.”

Güzel, BÇG’nin cunta olduğunu ve cuntanın başının da Orgeneral Doğu Aktulga, Mesut Yılmaz hükümetinin de “Cunta hükümeti” olduğunu öne sürdü. 

 

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