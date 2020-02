İsmail Dilber güven tazeledi

Ercan ATA, Ankara (DHA) - TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkezi 24. Olağan Genel Kurulu\'nda Başkanlığa İsmail Dilber yeniden seçildi.

Ankara Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Salonu\'nda gerçekleşen genel kurulda yaklaşık 1000 delege katılırken, İsmail Dilber oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurula; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TASKK Başkanı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TVF Başkanı Akif Üstündağ, KKTC Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, TASKK Kurucusu ve önceki Genel Başkanı Rıza Sümer onur konukları olarak katıldılar.

İlk olarak Genel kurulun açılışında gösterilen TÜFAD Belgeseli sinevizyon gösterisi ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı. Daha sonra verilen önergeyle Genel Kurulun Divan Başkanlığına Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Başkan Vekilliğine Hatay Şube Başkanı Yaşar Düzen, Yazmanlıklarına da Mardin Şube Başkanı Doğan Ağalday ve İzmir Şube Genel Sekreteri Hasan Aral seçildiler.

İSMAİL DİLBER: \"ÇOCUĞUN VE TOPUN OLDUĞU HER YERDE TÜFAD OLACAKTIR\"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan İsmail Dilber gerçekleştirdikleri projeleri ve sonuçlarını açıklarken \"Çocuğun ve topun olduğu her yerde TÜFAD olacaktır\" sloganı altında projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Teknik Adamların hak ve alacakları ile ilgili TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nda (UÇK) bir çok sorunun çözümlendiğini dile getiren Dilber, Başkan yardımcılığını da yapmakta olduğu Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) içerisinde, TÜFAD\'ın Avrupa\' nın en büyuk Futbol Antrenörleri Derneği olduğunu özellikle vurguladı.

Bu arada rahatsızlığına rağmen genel Kurula katılan Genel Başkan Yardımcısı ve A Milli Takım eski teknik direktörü Metin Türel de büyük alkış aldı.

Daha sonra Onur Konuklarımız Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar., TASKK Başkanı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez Onursal Başkanımız Özkan Sümer ve Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş birer konuşma yaparak İsmail Dilber Başkanlığındaki TÜFAD \'ın çok başarılı çalışmalar yaptığını övgüyle dile getirdiler.

Konuşmalardan sonra Gündem konuları tek tek ele alındı ve delegelerin oyuna sunuldu. Tek liste halinde gerilen seçimler sonucunda ise yapılan oylamada İsmail Dilber ve ekibi tüm delegelerin oyunu alarak oybirliğiyle göreve getirildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkezi Yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK) :

1- İSMAİL DİLBER 1- TEKİN TATLICIOĞLU

2- TINAZ TIRPAN 2- Doç.Dr. MEHMET M. YORULMAZLAR

3- NEVZAT GÜZELIRMAK 3- ZEPŞ MURAT ŞHABE

4- HÜDAİ DOĞU 4- YAŞAR İNCEPIÇAK

5- AHMET BİRDAL 5- İRFAN ULUSAN

6- OSMAN YOZGAT 6- TURGUT KIR

7- ALAADDİN NAGANLU 7- TAMER İLAÇAN

8- REMZİ DEMİRER 8- ERDOĞAN ÖZTÜRK

9- OSMAN TEZCAN 9- NİHAT BAYINDIR

10- MEHMET SÜMER 10- SAİT ULVİ ÖZDEMİR

11- HAYRETTİN TEKELİOĞLU 11- DURMUŞ TÜRKMEN

12- HAKKI BAYRAK 12- FARUK KURT

13- Doç.Dr. MEHMET ACET 13- MÜTAHİR ÖZLİMAN

14- HALİL YAPICI 14- BAKİ KOÇER

15- SAMET AYBABA 15- AHMET ÖNER

16- ÜNAL KARAMAN 16- CAN CANGÖK

17- İSMAİL ERTEKİN 17- KENAN GERÇEKER

18- HALİT ÖNSEN 18- YILMAZ TOYRAN

19- MÜNİR YILMAZ 19- AYHAN GÖK

20- ABDÜSEMET KARAKAŞ 20- ETHEM CENİKLİ

21- İSMET SAVCILIOĞLU 21- NEZİR ÖZTÜRK

DENETİM KURULU (ASİL) : DENETİM KURULU (YEDEK) :

1- BİLAL KARAFAZLIOĞLU 1- MUSTAFA KESER

2- TEVFİK ATA TEKİN 2- ABDULLAH EROĞLU

3- HASAN ALİ TEK 3- MESUT ÇANAK