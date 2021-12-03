İsmail Çokçalış "Tesislerde alıkonuldum" dedi, Bursaspor dekontları yayımladı

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden genç futbolcu İsmail Çokçalış, Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur'un yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Çokçalış, kulüp tesislerinde hürriyetinden alıkonulduğunu söyleyerek gündem sarsan bir iddia ortaya attı. Bursaspor'un yanıtı ise gecikmedi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ve genç futbolcu İsmail Çokçalış arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. İsmail Çokçalış, Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederken, yeşil-beyazlı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, İsmail Çokçalış’ın bütün alacaklarının ödenmesine rağmen haksız şekilde sözleşmesini sonlandırdığını söyledi ve “Bu oyuncu ile anlaşan kulüp, Türk futboluna ihanet etmiştir. Lütfen Bursaspor’a emeğinin hakkını vermeden İsmail Çokçalış’ı transfer etmeyin” ifadelerini kullandı.

İsmail Çokçalış’ın babasıyla görüştüklerini ve söz aldıklarını söyleyen Bursaspor’un yöneticisi Adanur, “Babasıyla görüştük yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini bu şekilde Bursaspor kulübünü maddi manevi zarara uğratacağını babasıyla konuştuk. Hatta özellikle kulüp başkanımız Hayrettin Gülgüler iki defa İsmail Çokçalış’ın evine gitti. Babasıyla görüştü. Maddi manevi zararı olacağını, camianın böyle bir duruma çok büyük tepki göstereceğini, bunu asla kabul etmeyeceğini kendilerine defalarca beyan etti. Ve bu beyanlar doğrultusunda da babasının da bize bir sözü oldu. Tamam, oğlum bu şekilde bir fesih hatası yapmış. Ama biz kesinlikle Bursaspor Futbol Kulübü’ne para kazandırmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Size para kazandıracağız. İşte imza parasının yüzde doksanını kulübe vereceğim. Bununla da alakalı gerekli bir imza vesaire olabilir gibi aralarında biz sözlü mutabakat oldu” dedi.

"Alıkonuldum"

Bursaspor’la olan sözleşmesi fesheden İsmail Çokçalış, yaşadıkları ile ilgili sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, “Özlüce Tesisleri’nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim” derken, kulüp yöneticileri ve çalışanları tarafından da önünün kesilerek sözleşme imzalatmaya zorlandığını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Emin Adanur tarafından, Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden 02.12.2021 tarihinde yapılan açıklamalar nedeniyle, değerli kamuoyunu gerçekler hakkında bilgilendirmek adına işbu yazılı açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Sayın Başkan yaptığı açıklamada, futbolcu sözleşmemde belirlenen ücretlerin tamamının, eksiksiz bir şekilde tarafıma ödendiğini, ne var ki bir takım akıl oyunlarıyla Bursaspor ile olan sözleşmemi haksız bir şekilde feshettiğimi, tarafımca yapılanların rezillik olduğunu ve bundan sonra benimle sözleşme imzalayacak futbol kulüpleri olması halinde, bunun Türk futboluna ihanet etmek olduğunu ifade etmiştir. Öncelikle, Sayın Başkan'ın yapmış olduğu bu açıklamaları üzülerek takip ettiğimi belirtmek isterim. Zira, gerçekte yaşananlar Sayın Başkan'ın açıklamalarında olduğu gibi değildir. Bursaspor Kulübü'nün alt yapısında futbol hayatına başlamış ve kariyerinin henüz çok başında genç bir futbolcu olarak, bir takım akıl oyunlarıyla futbola başladığım kulübe zarar vermek istemem söz konusu değildir.

Sayın Başkan'ın ifadelerinin aksine, sözleşmemde belirtilen ücretler eksiksiz bir şekilde yatırılmamıştır. Üstelik, eksik ödeme yapılmasına rağmen, Kulüp tarafından bakiye alacaklarımdan feragat etmem talep edilmiş olup, feragat içeren bir protokol hazırlanarak tarafıma zorla imzalatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu protokol tarafımca imzalanmadığı için 19.11.2021 tarihinde Kulübün Özlüce tesislerinde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim. Bu hususta Kulüp yetkilileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmek isterim. Dolayısıyla, belirtilenlerin aksine, tarafımca haksız veya hukuka aykırı olarak yapılan hiçbir eylem ve işlem bulunmamakta, aksine bu olaylarda mağduriyet yaşayan tarafın ben olduğumu kamuoyuna belirtmek isterim."

“Yöneticiler ve kulüp çalışanları ile birlikte önüm kesildi”

Dikkat çeken açıklamalarına devam eden İsmail Çokçalış, “Diğer yandan, Sayın Başkan'ın spor kulüplerinin tarafımla sözleşme imzalamamasına ilişkin yönlendirmelerinin de yakışık almadığını düşünmekteyim. Zira, genç ve kariyerinin başında bir futbolcunun asılsız iddialar ile karalanmasının, kariyerinin önünün kesilmeye çalışılmasının ve kulüplerin zan altında bırakılmasının hakkaniyetli olmadığını düşünmekteyim. Tarafımca Bursaspor Kulübüne zarar vermeye yönelik hiçbir eylemde bulunulmamış, aksine hukuki hakların yasal yollarla ileri sürülmesinden öteye gidilmemiştir. Sonuç olarak, sezon başında, başta Türkiye süper liginin en önemli takımları olmak üzere ve ayrıca Avrupa takımlarından çok iyi şartlarda transfer teklifleri almama rağmen, daha düşük bir bedelle Bursaspor’u tercih ettiğim ve Bursaspor ile sözleşme imzaladığım göz önüne alındığında, Bursasporluluğumum tartışmaya açılması hiç kimsenin haddi olmayıp, sözleşmedeki kulüp taahhütlerinin hiç birinin yerine getirilmemiş olması, akde aykırılıkların giderilmemiş olması, ücretlerimin tamamının eksiksiz olarak ödenmemiş olması, Vakıfköy Tesisleri’ne antrenmana gidecekken, önümün kulüp yöneticileri ve kulüp çalışanları ve tutulmuş adamlar tarafından kesilmesi ve kulüpten olan alacaklarımdan vazgeçmem için ibraname, sözleşmeyi feshetmemem için taahhütname imzalamaya zorlanmam, hürriyeti bağlayıcı suç, alıkoyma ve yağma suçlarının da kulüp tarafından bana karşı işlenmiş olduğu da göz önüne alındığında, kulüp tesislerinden dışarıya ancak emniyet güçlerince çıkarılmış olmam da dikkate alındığında haklılığım mağduriyetim daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Mafyatik tavırlar sergilemeleri nedeniyle"

Bursaspor’u çok sevdiğini dile getiren İsmail Çokçalış, son olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet savcılığına tüm belgeler avukatım tarafından iletilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı bahsi geçen kulüp yöneticileri aleyhine soruşturma başlatmış ve ifadeleri alınmak üzere müzekkereler yazılmış ve kamera kayıtları da talep edilmiştir. Bursa'yı ve Bursaspor kulübünü çok seviyor olmam ve bu kulüpten ayrılmak istememe rağmen ve bu hususta, başta babam olmak üzere, menajerim ve avukatımın olağanüstü çabaları ile sorunların giderilmesi için uğraş verilmiş olmasına rağmen kulüp yöneticileri tarafından duyarsız kalınmış ve üstüne de mafyatik tavırlar sergilemeleri nedeniyle, sözleşmenin devam etmesinin benim için artık çekilmez bir hal alması dolayısıyla, çok sevdiğim kulübümle aramda olan sözleşmeyi feshetmek zorunda bırakıldım. Sonuna kadar Türk futboluna hizmet etmek için elimden gelenin fazlasını her zaman yapacağımı, gündemi böyle bir sebeple meşgul etmekten dolayı ayrıca üzüntü içinde olduğumu siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim.”

Bursaspor'dan yanıt!

İsmail Çokçalış’ın yaptığı açıklamanın ardından Bursaspor Kulübü'nden yanıt gecikmedi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “İsmail Çokçalış ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacakları ödenmiş olup, ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatılmıştır. Kendisi bu süreçte kulübümüzün daha elzem ödemeleri olmasına rağmen kolaylık sağlamamış ve göstermiş olduğumuz iyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu “Benden feragat içeren bir protokol istediler” konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından “Protokol” yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalan-yanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır" denildi.

“Vicdanıyla baş başa bırakıyoruz”

Öte yandan açıklamada Çokçalış'a yapılan ödemelerin dekontları paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

“Ekte görselini de kamuoyuyla paylaştığımız ve kendisine ödememiz gereken tüm ücretin yatırıldığına dair belge niteliği taşıyan dekontları da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Kendisini yetiştiren ve bugünlere getiren Bursaspor'a böylesine küçük hareketlerle haksızlık eden ve bu durumu da devam ettiren İsmail Çokçalış'ı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır. Bursaspor Kulübü'nün mevcut başkanına hakaret niteliğinde iftira atarak dava açtığını belirten İsmail Çokçalış hakkında 06-12-2021 Pazartesi günü itibari ile her türlü hukuki mücadeleyi en üst mertebede başlatacağımızı da belirtmek isteriz. Konuyu Büyük Bursaspor Camiası ve Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.”