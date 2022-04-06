İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi

Galatasaray'da eleştirilerinin hedefinde olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 27 yaşındaki kaleci sezon sonunda ayrılacak.

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.

Galatasaray performansı

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

Okan Kocuk geri dönecek

Galatasaray'da gelecek sezon İsmail Çipe'nin ayrılık kararının almasının ardından, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena Katalan ekibine dönecek. Aslan'da sezon öncesinde GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen file bekçisi Okan Kocuk yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alacak.

26 yaşındaki kaleci bu sezon Giresun'da 28 maçta oynadı ve kalesinde36 gol gördü.