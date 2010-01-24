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Yaşam

İsmail Cem mezarı başında anıldı

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ölümünün 3. yıl dönümünde, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ölümünün 3. yıl dönümünde, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.
    

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılanlar, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in kabrine karanfiller bıraktı. İsmail Cem'in oğlu İhsan Kerim Cem burada yaptığı konuşmada, baba dostlarını görmekten çok mutlu olduğunu, ancak babasının yokluğundan çok büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
    
Cem, ''Balyoz'' darbe planı iddialarına ilişkin belgelerde babasının isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine de bu konuyla ilgili haberleri bir gazetede okuduğunu belirterek, ''Bunu mantıksız buldum'' dedi.
    
Cem'in kızı İpek Nurcan Taha da babasının azimli, kararlı, cesaretli bir insan olduğunu, hayatı boyunca sosyal demokrasiyi iktidara taşımak için çalıştığını anlattı.
    
İsmail Cem'in eşi Elçin Cem rahatsızlığı dolayısıyla törene katılamadı.

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