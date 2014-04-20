İsmail Beşikci'nin ABD'ye girişi yasaklandı

Sosyolog Dr. İsmail Beşikci ve İsmail Beşikci Vakfı başkanı İbrahim Gürbüz'ün Amerika Birleşik Devletleri 'ne girişi yasaklandı.

Beşikçi ve Gürbüz, Check-in için esnasında havayolu yetkililerinin kendilerinde ABD sınır polisinden resmi bir email geldiğini belirtmesi ile uçağa alınmadılar.

İsmail Beşikci Vakfı başkanı İbrahim Gürbüz konunun ayrıntılarını ilkehaber'e anlattı. Sosyolog Dr. İsmail Beşikci ve İsmail Beşikci Vakfı(IBV) başkanı İbrahim Gürbüz kısa adı KAS olan Kurdish American Society tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne davet edilmişti.

İsmail Beşikçi ilk Konferansını Washington ’da American Üniversitesi Mustafa Barzani Graduate Peace Fellowship’de, ikinci konferansını ise New York ’ta The River Side Church’de verecekti.