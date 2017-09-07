İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapılacak

Altıeylül Belediye Başkanı Deniztoker: \"İsmail Akçay, Balıkesir ve Türkiye için gurur kaynağı\"

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Altı Eylül Belediyesi\'nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel \"İsmail Akçay 9. Yol Koşusu\"nun basın toplantısı yapıldı.

Olimpiyatevi\'nde düzenlenen toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve efsane atlet İsmail Akçay katıldı.

Zekai Kafaoğlu, yol koşusunu TAF ile beraber düzenlediklerini ifade ederek, \"İsmail Akçay, Balıkesir ve Türkiye için gurur kaynağı. İsmail Akçay, Altıeylül Spor Kulübünde atlet yetiştiriyor. Spor, ülkeler ve şehirler için bir tanıtım aracı. Organizasyon, uluslararası seviyede düzenleniyor\" diye konuştu.

Yarışa şu ana kadar 280 erkek ve 70 kadın olmak üzere toplam 350 resmi başvuru yapıldığını anlatan Kafaoğlu, \"Bu sayının 400\'e ulaşacağını düşünüyorum. 1968 Meksika Olimpiyatları\'nda İsmail Akçay ile yarışan Yeni Zelandalı Mike Ryan da şeref misafirimiz olarak aramızda olacak. Sporculara toplam 48 bin 500 lira ödül vereceğiz\" dedi.

Meksika\'da 1968 yılında yapılan olimpiyatlarda maratonda 4. olarak Türk atletizmi adına büyük bir başarıya imza atan İsmail Akçay da başarılarında basının önemli paya sahip olduğunu vurgulayarak, \"Basın beni daima destekledi. Spor, bir ülkenin ve kentin tanıtımında önemli etken. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Celalettin Deniztoker ise federasyon olarak bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

10 Eylül Pazar günü Balıkesir\'de yapılacak şampiyona öncesi kayıtlar 9 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Ayrıca 12 kilometrelik İsmail Akçay Yol Koşusu kapsamında halk koşusu da yapılacak.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA