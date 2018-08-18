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İşlettiği mağazada öldürülmüş halde bulundu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de bir kişi, işlettiği tekstil mağazasında silahla öldürülmüş halde bulundu

18 Ağustos 2018 19:57

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN\'de bir kişi, işlettiği tekstil mağazasında silahla öldürülmüş halde bulundu. Dün gece işlendiği tahmin edilen cinayet, sabah komşu mağaza sahipleri tarafından fark edilirken, polis, olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Mahallesi\'nde bulunan işyerlerini, bu sabah açmaya gelen kişiler, yakınlarında bulunan tekstil mağazasında yerde hareketsiz yatan birini gördüler. Açık olan mağaza kapısından içeri girdiklerinde ise, kanlar içinde yerde yatan kişinin, mağazanın işletmecisi Halit Karabulutoğlu(48) olduğunu fark ederek durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen 112 ekipler Karabulutoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, mağaza önüne ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ceset üzerinde çok sayıda mermi girişi olduğu belirlenirken, mağaza içinde de çok sayıda boş kovan bulundu. 
Olayı anlatan başka bir mağaza sahibi Mehmet Karasoy , \"Biz bir şey görmedik, biz buraya dükkanı açmaya geldiğimizde komşularımız \'mağaza içinde birisi yatıyor\' dedi. İçeri girdik kanı görünce de polisi aradık. Ölenin de Halit olduğunu öğrendik. Duyduğumuza göre hem bıçaklanmış hem de silahla vurulmuş\" dedi. 
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
(FOTOĞRAF)

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