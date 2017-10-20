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İşletmede başarının en kısa yolu "Mikro MBA" den geçiyor

  İSTANBUL,(DHA) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(Yenisem), kendilerini geliştirmek isteyen, ancak MBA Yüksek Lisans Programı’na katılacak zamanları olmayan alt ve orta düzey yönetici kadroları için İşletme alanında Mikro MBA Sert

20 Ekim 2017 14:26

 

İSTANBUL,(DHA) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(Yenisem), kendilerini geliştirmek isteyen, ancak MBA Yüksek Lisans Programı’na katılacak zamanları olmayan alt ve orta düzey yönetici kadroları için İşletme alanında Mikro MBA Sertifika Programı oluşturdu.

Yenisem Müdürü Erhan İğdemir, programın günümüz çalışma hayatının yoğunluğunda akademik kariyer ve branş eğitimi gibi konulara vakit ayıramayan kişiler düşünülerek oluşturulduğunu belirterek, “Programımız 8’i zorunlu, 3’ü seçmeli olmak üzere toplam 11 dersten oluşuyor. Mikro MBA Akademik Sertifika Programında her ders 3 kredidir. Bu program ile katılımcıların yürüteceği proje ve araştırmalara temel olacak becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır” dedi.

Mikro MBA Programının içeriğine ilişkin de bilgiler veren İğdemir, “Program ile özellikle; işletme, pazarlama, finans yönetimi alanında katılımcıların bilgilerinin kapsam ve içeriğini geliştirmeyi hedefledik. Programımızda yer verdiğimiz; Bütünleşik Pazarlama Yönetimi, Karar Verme Açısından Finansal Yönetim Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Psikoloji ve Kültür, Denetim ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Modern Yönetim Teknikleri, Karar Alma Teknikleri ve Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe ve Finansal Tablolar Analizi başlıklarındaki zorunlu derslerle katılımcıların bilgiye ve dolayısıyla sonuca en kısa sürede ulaşmalarını amaçladık” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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