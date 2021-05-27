İşletmecilerden ortak açıklama: Birikmişimizi kullandık, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan kısıtlama kararları nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan yeme-içme, eğlence ve müzik sektörlerinin üye olduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ankara'da bir araya gelerek taleplerini açıkladılar. "Birikmişimizi kullandık, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız" denilen açıklamada, yapılandırma, kredi, sigorta ve vergi konularında destek istendi.

Sputnik'in aktardığına göre; basın açıklaması; Türkiye Turizm Gastronomi Yeme İçme Eğlence İşletmeleri Federasyonu (TURİFED), Anadolu Davet Etkinlik Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Tekel Bayileri Platformu, Müzik-Sen ve Kafe-Bar-Restoran Çalışanları ve İşletmecileri Dayanışma Platformu (KABARE) tarafından düzenlendi.

"Ülkenin yüzde 90'ı açık, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır neden kapalı?"

Katılımcı kuruluşlar adına okunan açıklamada, "Yeme içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok ama sadece biz kapalıyız" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm Batı ülkeleri tam kapanırken ve şu an her yer açılmışken sadece Türkiye'de bir tek bizim sektörümüz neden kapatıldı? Ülkenin yüzde 90'ı açık, toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, oteller, marketler, AVM'ler, havayolları, kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır kimi işletmeler 9 aydır neden kapalı? Aksine, devlet sadece bizi kapatıp hiçbir alacağından vazgeçmedi. Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor. Ülkede turizm deyince sadece oteller ve acenteler akla geliyor. Ülkede 70.000 işletme iflas etti. Yüzlerce işletmeci, çalışan, müzisyen intihar etti. Birikmişimizi kullandık, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız. Ölüme terk edildik. Sektörde en çok istihdamı sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiçbir destek paketinden faydalanamadı. Neden?"

İşletmecilerin hükümetten talepleri ise "2021 yılı yapılandırma, kredi, SGK ve vergi ödemelerini 2022 yılına öteleyin. Bizim işletmelerimize de 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz can suyu kredisi verin" şeklinde oldu.