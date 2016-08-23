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İşletmeci, yanında çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuğa tacizden tutuklandı!

“Küçük kızımı incir toplamaya götüreceğini söyledi; evine götürüp iğrenç emelini gerçekleştirmiş!”

23 Ağustos 2016 19:20

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kafe işletmecisi, yanında çalışan Suriyeli ailenin 10 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ağustos tarihinde Erdemli'nin Kızkalesi beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldede kafe işletmeciliği yapan A.K. (55), olay günü yanında çalışan Suriyeli aile Ö.H. ve C.H.'nin evine gitti. Burada çiftin 10 yaşındaki kızları L.H. ile 7 yaşındaki S.H.'yi incir toplamaya götüreceğini söyleyerek evden alan A.K.'nin, çocuklara çarşıdan dondurma aldıktan sonra evine götürdüğü ve burada L.H.'ye cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Olay, çocukların eve döndükten sonra durumu ailesine anlatması üzerine ortaya çıktı. Suriyeli ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan kafe işletmecisi A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın mağduru L.H.'nin babası Ömer H., 3 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçıp Kızkalesi’ne yerleştiklerini belirterek, "2 yıl önce Kızkalesi’nde bulunan bir yakınım vasıtasıyla kafe işletmecisi A.K. ile tanıştım. Çiftlik evinde kalmam koşuluyla bahçesine bir bakıcı aradıklarını söyledi. Kira istemediğini, bana yevmiyemi de vereceğini belirtti. Ancak hiç para vermediği gibi evin elektrik ve su faturalarını da ben ödüyordum. Bir süre sonra eşim de kendisinin işlettiği kafede bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. 19 Ağustos Cuma günü benim de evde olduğum bir sırada A.K. evimize geldi. 10 yaşındaki kızım L.H’yi çağırdı. Küçük kızım S.H.’yi incir toplamaya götüreceğini söyledi. 2 yıldır yanlarında çalıştığım için sakınca görmedim. İncir toplama yerine çarşıya götürüp çocuklara dondurma almış. Sonra da evine götürüp iğrenç emelini gerçekleştirmiş" dedi.

Çocukların akşam eve döndüğünde durumu annelerine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını kaydeden Ömer H., "Eşim beni arayıp eve gelmemi istedi. Eve gittiğimde olayı anlattı. Köyün muhtarı aracılığı ile polise haber verdik. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

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