"İşletme mezunları İngilizce ve fen öğretmeni olarak atandı"

Resmi verilere göre 117 bin 403’e ulaşan öğretmen açığını ücretli istihdam modeliyle kapatmaya çalışan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ücretli öğretmenlik atamaları kapsamında; ilahiyat, işletme ve mobilya bölümleri mezunları sınıf öğretmeni olarak görevlendirildi. Öğretmenlik formasyonu olmayanların dahi atamasının gerçekleştirildiği belirtilirken, bazı işletme mezunlarının İngilizce, bazılarının ise Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görevlendirildiği aktarıldı.

Bakanlığın ek ders ücreti karşılığında istihdam ettiği 2 bin 142 kişi geçen hafta göreve başladı. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB’in, sayıları yarım milyona ulaşan ataması yapılmayan öğretmene karşın devlet okuluna giden çocukların eğitimi için görevlendirdiği ücretli öğretmenlerin büyük bölümünün, ataması yapılan branşla ilgisiz bölümlerden mezun olduğu ortaya çıktı.

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İlahiyat mezunu sınıf öğretmeni

Öğretmenlik formasyonu olmayan birçok kişi ek ders ücreti karşılığında branş öğretmeni olarak görevlendirilirken bazı işletme mezunları İngilizce, bazıları ise Fen ve Teknoloji öğretmeni olarak görevlendirildi. Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin neredeyse tamamının alakasız bölümlerin mezunları arasından seçilmesi dikkati çekti. Buna göre, aralarında kamu yönetimi, turizm işletmeciliği, ilahiyat ve muhasebe bölümlerinden mezun onlar yüzlerce kişi sınıf öğretmeni oldu.

"Akrabalar listede"

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Veysi Bingöl’ün yakınları ücretli öğretmen olarak görevlendirildi. Açıköğretim Fakültesi mezunu H.Bingöl’ün sınıf öğretmeni, iktisat mezunu O.Bingöl’ün sınıf öğretmeni, sosyal bilgiler mezunu F. Bingöl’ün ise tarih öğretmeni olarak ataması sağlandı. Okulöncesi öğretmenliğine atanan D.Bingöl’ün mezun olduğu okul listede yer almadı.