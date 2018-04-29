İşlerine cenaze arabasıyla gidiyorlar

Halk otobüsleri en rahat ulaşım araçlarından biri sayılmaz, ancak Rusya'nın Omsk kentindeki özel halk otobüsleri diğerlerinden daha da rahatsız edici.

Burada durakta bekleyen yolcular, otobüse bindikten sonra aracın iki yanına paralel dizilmiş koltuklar, arka tarafta ise bir boşluk ve gizli bir kapak olduğunu fark ediyorlar.

Araçların iki tarafında paralel koltukların olmasının nedeni ise Rusya'da cenaze sahiplerinin cenazeyle birlikte aynı araçta gitme geleneği.

Bu rahatsız edici otobüsler Rus sosyal medya sitesi VKontakte'de sıkça paylaşıldı.