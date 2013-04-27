İşler Güçler bitiyor

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen 'İşler Güçler' dizi ekibinden Murat Cemcir, dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 4'üncü Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında 'İşler Güçler' dizisi ekibi Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz, Şinasi Yurtsever, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Antalya Televizyon Ödülleri'nde aynı zamanda 'En İyi Sezon Komedi Dizisi' dalında aday olan dizinin ekibine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversitenin hukuk fakültesi konferans salonu tıklım tıklım doldu.

Murat Cemcir, dizinin 40'ıncı bölümü için pazartesi kamera karşısına geçeceklerini söyledi. 41'inci bölümde bir 'Hakkı Şinasi Yurtsever filmi' olarak Erol'la İbrahim hikayesinin anlatılacağını kaydeden Murat Cemcir, "Parada anlaşamadılar gibi iddialar var. Bu konuda hiçbir şey doğru değil. Biz bu işi kanala, yapımcıya yapıyor gibi yapmıyoruz. Eğlenmek için yapıyoruz. Tek derdimiz eğlenmek. Niye bitiyor, çok yorulduk. Hikaye bitti. İyi bir şey yapmak için sürelerin kısalması gerekiyor. Öyle bir şansımız olmadığı için bitiriyoruz" diye konuştu.

Cemcir, yapımcısından kanala kadar 'İşler Güçler'in devamını isterken kendilerinin devamdan yana olmadıklarını söyledi. Murat Cemcir, "Mevcut yapı nedeniyle bizde iyi senaristler çıkmıyor. Adam çok güzel bir fikir bulmuş, fakat 7 sene 90 dakika sürüyor. O yüzden bitmesi gerekiyordu" dedi. Dizi hakkında soruları da yanıtlayan Cemcir, yorumların aksine 'İşler Güçler'de doğaçlama olmadığını söyledi.



Ayran ve Akil İnsan göndermesi



Üniversite öğrencilerinin soru- cevaplarıyla ilerleyen söyleşide Murat Cemcir'in "O zaman ayran içmiyoruz kımız içiyoruz", Sadi Celil Cengiz için yaptığı "Akil bir insan o" göndermeleri dikkat çekti.



Çalgı çengi yasak kapsamında



Ahmet Kural, dizinin bitmesiyle birlikte yazın bir film çalışmasına başlayacaklarını söyledi. Yeni filmleri 'Düğün Dernek'in çekimlerine Temmuz ayında başlayacaklarını belirten Kural, Çalgı Çengi 2'yle ilgili soruları yasaklı sorular ilan etti ve "Çalgı Çengi 2 gelecek, ama ne zaman bilmiyoruz" dedi.



'Bu kadar akil insan ne yapacak'



Bir öğrencinin "Bu yıl hem siz hem Behzat Ç. bitiyor. Bu kadar insan ne yapacak" sorusuna Sadi Celil Cengiz, "Televizyon izlemeyin canım" diye karşılık verdi. Şinasi Yurtsever'in öğrencilere tavsiyesi ise "Beğenmediğiniz işi neden beğenmediğinizi çok ciddi ifade ederseniz, bu ciddiye alınıyor. Beğenmediğiniz işi kaldırma gücünüz var" oldu.