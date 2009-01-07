İşlenmiş karbonhidratlar bağımlılık yapıyor

İşlenmiş şeker ve un içeren yiyecekler, kan şekerini aniden yükselterek, beyindeki sigara ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bölgeleri uyarıyor.



İşlenmiş karbonhidratlar sigara ya da uyuşturucu gibi bağımlılık yapabilir... Milliyet'te yayımlanan habere göre; Yeni Zelanda’daki Auckland Bölgesel Kamu Sağlığı Servisi tarafından yapılan araştırmada, işlenmiş şeker ve un içeren yiyeceklerin, kan şekerini aniden yükselterek, beyindeki sigara ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bölgeleri uyardığı bulundu. Doktorlar, bu yüzden, şekerleme, çikolata gibi yiyeceklerin de bağımlılık yapabileceğini bildirdi.



DR. Simon Thornley, uyuşturucu bağımlılarının, kullandıkları maddeden yoksun kalınca kendilerini depresif hissettiklerini ve uyuşturucunun dozunu gittikçe artırdıklarını belirterek, “İşlenmiş karbonhidratlarda da durum aynı” dedi.



Bulguların kesinleşmesi halinde, sigara tiryakilerini bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için kullanılan nikotin bandı gibi ürünlerin geliştirilebileceği ve bu sayede obeziteyle de savaşılabileceği belirtildi.

