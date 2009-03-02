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Sağlık

İşlenmiş gıdalar mide kanseri nedeni

Mide kanserinden korunmak için gazlı içecekler, salam, sosis gibi ürünler ve sigaradan uzak durun.

02 Mart 2009 02:00

Hayat tarzının mide kanserinin gelişimine etki ettiğine dikkat çeken uzmanlar, batı hayat tarzından öz tüketim şekline dönülmesi halinde hastalığın kontrol altına alınacağını söylüyor.

Gastrite neden olan bir mikrobun, asit salımını azaltarak mide kanserini hazırlayan faktörlerin ortaya çıkmasına neden olduğu bildirildi.

Bahar Hastanesi'nden Op. Dr. Mustafa Ahsen Habertürk’e yaptığı açıklamada, mide kanserinden korunmak için gazlı içecekler, salam, sosis, sucuk gibi et ürünler ve sigaradan uzak durmak gerektiğini kaydetti.

Mide kanserinin hızlı yükselişinde sigara ile insanların batı tarzı yaşama eğilim göstermesinin ve fast foodlara yönelmesinin etkili olduğunu belirten Ahsen, "Eskiden bir köye gittiğiniz zaman ayran ikram edilirdi. Şimdi ise gazlı hazır içecek ikram ediliyor. Bu da kanserin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. İnsanlarımız, batı tarzı yaşamdan çok, öz tüketim şeklimize döndüğünde mide kanserini kontrol altına alabiliriz" dedi.

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