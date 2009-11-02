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Sağlık

İşlenmiş gıda depresyon nedeni

İşlenmiş gıda ağırlıklı beslenenlerin depresyona girme risklerinin fazla olduğunu ortaya çıktı.

02 Kasım 2009 02:00

İngiliz Psikiyatri dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, bol sebze, meyve ve balık tüketenlerin depresyona girme riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

London College Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3 bin 500 kamu görevlisinin beslenmesiyle ilgili elde edilen verileri 5 yıl sonraki depresyon durumlarıyla karşılaştırdı.

Araştırmada farklı diyet uygulanan iki gruptaki deneklerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, fiziksel faaliyetleri, sigara alışkanlıkları ve kronik hastalıkları da göz önüne alındı.

Araştırmanın sonunda, işlenmemiş gıda tüketenlerin daha az tüketenlere nazaran gelecekte depresyona girme riskinin yüzde 26 olduğu belirlendi. Fazla miktarda işlenmiş gıda tüketenlerde ise bu oran yüzde 58 çıktı.

Araştırmacılardan doktor Archana Singh-Manoux, depresyonda, kişilerin yaşam tarzlarının da bir etmen olabileceğine dikkati çekti.

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