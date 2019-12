İşlenmiş et sağlığı bozuyor

T24- Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda görevli araştırmacılar, salam, sosis, pastırma, sıcak sosisli sandviç ya da çabuk hazırlanan etlerin, kalp hastalığı riskini yüzde 42, tip 2 şeker hastalığı riskini ise yüzde 19 oranında artırdığını buldular.



Circulation isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, işlenmemiş kırmızı et tüketen bireyler arasında herhangi bir risk bulunmadığını belirten araştırmacılar, "Birçok beslenme rehberinin kırmızı et tüketimini azaltılmasını önermesine rağmen, önceki bireysel araştırmalar et tüketimiyle kardiyovasküler ve şeker hastalığı arasında karışık sonuçlar ortaya çıkarmıştı" dediler.



Araştırmacılar, daha önce yapılan yaklaşık bin 600 araştırmayı değerlendirdiler ve bu araştırmalarda işlenmiş etlere karşı işlenmemiş et yemenin sağlık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmadığını belirttiler.