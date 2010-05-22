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Sağlık

İşlenmiş et sağlığı bozuyor

Salam, sosis ve sıcak sosisli sandviç gibi işlenmiş et yemenin kalp ve şeker hastalığı riskini artırdığı belirlendi.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda görevli araştırmacılar, salam, sosis, pastırma, sıcak sosisli sandviç ya da çabuk hazırlanan etlerin, kalp hastalığı riskini yüzde 42, tip 2 şeker hastalığı riskini ise yüzde 19 oranında artırdığını buldular.


Circulation isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, işlenmemiş kırmızı et tüketen bireyler arasında herhangi bir risk bulunmadığını belirten araştırmacılar, "Birçok beslenme rehberinin kırmızı et tüketimini azaltılmasını önermesine rağmen, önceki bireysel araştırmalar et tüketimiyle kardiyovasküler ve şeker hastalığı arasında karışık sonuçlar ortaya çıkarmıştı" dediler.


Araştırmacılar, daha önce yapılan yaklaşık bin 600 araştırmayı değerlendirdiler ve bu araştırmalarda işlenmiş etlere karşı işlenmemiş et yemenin sağlık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmadığını belirttiler.

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