İşledikleri kütükler geçim kaynakları oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, inşaat mühendisi Fatih Demirtepe (40) ile eşi güzellik uzmanı Gonca Demirtepe (30), hobi olarak başladıkları ağaç kütüklerine şekil verme işini sanata dönüştürdü. Doğada ölmeye yüz tutmuş ağaç parçalarını ruh katıp, kullanıma sunan çift, keyif alarak, yaptıkları bu işle geçimlerini de sağlamaya başladı.

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Fatih Demirtepe, 5 yıl önce güzellik uzmanı Gonca Demirtepe ile evlendi ve 1 çocuk sahibi oldu. Çift, bir süre kendi işlerini yapmaya başladı. Gonca Demirtepe, evde hobi olarak çürümeye yüz tutmuş ağaç kütüklerini işleyerek, çeşitli süs eşyalarına dönüştürmeye başladı. Eşinin, ağaç kütüklerini farklı şekillerde işlediğini gören Fatih Demirtepe de bu işe merak saldı. Evde kütüklerden çeşitli süs eşyaları ortaya çıkaran Demirtepe çiftinin yaptıkları, çevrelerinden büyük beğeni topladı. Çift, bir süre sonra ortaya çıkardıkları eşyalarla aranan tasarımcılar arasına girdi.

Altıntop Mahallesi\'nde atölye açan Demirtepe çifti, Babadağ\'ın Kelleci Mahallesi ve Manisa\'nın Saruhanlı ilçesinde ceviz, meşe, sakız, ardıç, kayın gibi ağaçların çürüyen ve yakılması için toplanan bölümlerini odunculardan satın aldı. Demirtepe çifti, kendi mesleklerini bırakıp, hobi olarak yaptıkları doğada ölmeye yüz tutmuş ağaç parçaları olan kütükleri atölyede, elleriyle saatlerce işleyerek, şekillendirmeye başladı. Ortaya kütüklerden yapılan sanat eserleri çıktı. Çift, kütükleri kullanarak, sunum tabakları, kaseler, masa ve sehpalar ile abajur gibi dekoratif ürünler yaptı. Kütüklerden süs eşyaları da yapan çift, duvarları bile kütüklerle donatıp, farklı dekoratif tasarım ortaya çıkardı.

\'BU İŞE BAŞLAYINCA MESLEĞİMİ BIRAKTIM\'

Fatih Demirtepe, kendi mesleğini yapmadığını ve eşiyle birlikte atık ağaç parçalarına hayat verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"İnşaat mühendisiyim; ama hobi olarak bu işe başlayınca mesleğimi bıraktım. Evde eşim, küçük tarzda kütükleri işleyerek, güzel ürünler ortaya çıkarıyordu. Ben de merak sardım ve kütük işlemeye başladım. Birlikte çok farklı ve güzel ürünler ortaya koyduk. Yakılan kütük parçalarını toplayıp, atölyeye getirdik. Ellerimizle işleyip, evsel gereçler, sunum tabakları, kaseler, çoğunlukla kütük masa, sehpa, aydınlatma ve hatta lavabo gibi kullanım amacı olan çeşitli dekoratif ürünler yaptık. Kimsenin önemsemediği, uğraşmak istemediği bir kütük parçasını işleyerek, güzel bir ürün haline getiriyoruz.\"

Kütükleri tasarımlarıyla sanat eserine dönüştüren Gonca Demirtepe ise yaptıkları bütün ürünlerin yakılacak ve çürümüş olan ağaç kütüklerinden ortaya çıktığını, bu kütükleri işlerken de hayal gücünü kullandığını söyledi.

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