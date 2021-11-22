İşlediği kadın cinayetinden 4 gün sonra, cezaevinde çarşafa asılı halde bulundu!

Samsun'un Bafra ilçesinde, Songül Değirmenci isimli kadını boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık, cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.

İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta 4 gün önce yaşanan olayda çalıştığı iş yerinin ulaşamayarak polise bildirmesi üzerine evine giden polis ve itfaiye ekipleri Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, gece saat 01.00 sıralarında eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık’ı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.



Nami Işık, sorgusunda cinayeti itiraf ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.



Burada Cumhuriyet savcısına suçunu itiraf eden katil zanlısı, tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Çarşafa asılı bulundu

4 gün önce Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık, kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık’ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.