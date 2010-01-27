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Yaşam

iSlate için nefesler tutuldu

Apple'ın merakla beklenen PC Tabletinin bugün tanıtımını yapılması bekleniyor. Teknoloji meraklıları klavyesiz iStale için nefeslerini tuttu.

27 Ocak 2010 02:00

T24 - Apple'ın merakla beklenen PC Tabletinin bugün tanıtımını yapılması bekleniyor. Teknoloji meraklıları klavyesiz iStale için nefeslerini tuttu.




Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen tablet bilgisayarı iSlate, bugün görücüye çıkacak.

Klavyesi bulunmayan, internette gezinmeye, TV izlemeye, online gazete ve kitap okumaya yarayan yeni nesil bilgisayarın tanıtımı San Francisco'da yapılacak. iSlate'in 2 farklı sürümle satışa sunulması planlanıyor.

Telefon ve diz üstü arası bir ürün olacağı tahmin edilen ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmi olarak duyurulması beklenen yeni cihazın 10inç'lik ekranı ile iPod Touch'ın büyük ağabeyi konumunda olacak.

iSlate'in video izlemek, internette gezinmek ve e-kitap okumak için geliştirildiği ifade ediliyor. Analistler, TV izleme ve haber abonelikleri yürütme gibi işlemlerin, kablosuz bağlantı ile mümkün olacağını öngörüyorlar.

10 inç dokunmatik ekranlı Apple iSlate tablet iSlate tabletin ekranı ile ilgili son bilgiler ise cihazın dokunmatik ekranının, iPhone ve iPod gibi diğer Apple ürünlerinin de ekran üreticisi olan Foxconn tarafından geliştirildiği yönünde. Apple iSlate tabletin 10 inç büyüklüğünde dokunmatik özellikli bir ekranı bulunuyor.

iSlate'in ABD'de Mart ayında, Avrupa'da ise önümüzdeki yıl sonu, vitrinlerdeki yerini alması bekleniyor.



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