İslamofobik ve göçmen karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Kurz, ırkçılık karşıtı grubun başına getirildi

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İslamofobik ve sığınmacı düşmanı söylemleriyle sık sık gündeme gelen eski Avusturya başbakanı Sebastian Kurz, ırkçılık karşıtı Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin (ECTR) eş başkanı oldu.

ECTR, kendini eski liderlerden oluşan; radikalizm, ırkçılık, Yahudi karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi hedefleyen bir grup olarak tanımlıyor. Kurumun diğer eş başkanı eski Britanya lideri Tony Blair.

Geçen sene kendine yöneltilen yozlaşma suçlamalarının ardından istifa eden Kurz'un ECTR'nin başına getirilmesi tepki çekti. 2017'de Kurz, göçmen karşıtı Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmuş ve Avusturya'yı hükümette aşırı sağcı bir parti bulunduran tek Batı Avrupa ülkesi yapmıştı.

Kurz, başbakanken Yunanistan'da yanan bir sığınmacı kampından gelecek sığınmacıların ve Afganistan'dan sığınmacı alınmasına karşı çıkmıştı.

Kurz, "Aşırıcılığa karşı ve Avrupa'da daha çok tolerans için mücadele eden böyle bir organizasyona katıldığım için mutluyum" dedi.