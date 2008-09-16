'İslamofobia cezalandırılsın'





AKP İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen “Medeniyetleri Buluşturan Liderler İstanbul’da Buluşuyor” başlıklı iftar yemeğine Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Eş Başkanları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Konuşmasında Başbakanı Zapatero’ya “Değerli dostum” diye hitap eden Erdoğan, Zapatero’nun girişimiyle BM Genel Sekreteri’nin himayesinde başlattıkları “Medeniyetler İttifakı” projesinin geniş bir katılımla bir BM süreci olarak uluslararası çapta büyük takdir gördüğünü söyledi.



Başbakan Erdoğan, “Medeniyetin evrensel olduğunu, medeniyetin sadece Batı’ya özgü bölgesel ideoloji gibi yorumlanamayacağını, hiçbir toplumun diğerine karşı imtiyazlı olmadığını, medeniyetler arasında hiyerarşi bulunmadığını düşünüyoruz” dedi.



Erdoğan: İslamofobia cezalandırılmalı



Erdoğan, şöyle konuştu: “Medeniyetler ittifakının temel misyonu, birbirini doğru anlama çabasıdır. İşbirliğinin temeli birbirini anlama, önyargısız diyalog kurma, karşısındakini öteki olarak dışlamamaktır. Adına İslamofobia denen vehim, adı üstünde patolojik bir ruh halidir. Belli merkezlerden üretilen bu paranoya, özellikle bizler antisemitizmi insanlık suçu ilan ederken, İslamofobiayı bir insanlık suçu ilan etmesini farklı medeniyetlerin mensuplarından bekliyoruz.”



Zapatero: Dinleri ayıran duvarı yikacağız



İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da Medeniyetler İttifakı projesinin hedeflerini özetledi. Zapatero, “Biz birlikte aşırı uçlara karşı durmak istiyoruz. Bütün dinlere saygı gösterilmesini sağlamak istiyoruz. Aşırı uçlara meydan vermeyeceğiz. Dinler arasındaki duvarları yıkacağız” dedi.



İftar yemeğine 2 bin 500 kişi katıldı



İftar yemeğine, Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanları Mehmet Aydın, Murat Başesgioğlu, Mehmet Şimşek, Nimet Çubukçu, çok sayıda AK Parti milletvekili, İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Hahambaşı İshak Haleva ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da aralarında bulunduğu dini cemaat temsilcileri, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe’nin İspanyol Teknik Direktörü Aragones ile iş, sanat ve medya dünyasının yanısıra partililerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı.



Yemek öncesinde Türk ve İspanyol müziklerinden örneklerin yer aldığı müzik dinletisi sunuldu.

iftar yemeğinin ardından iki başbakan İstanbul Boğazı’nda tekne gezisine çıktı.



