İslam’la ilgili çarpıcı araştırma



Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından haftalık haber dergisi 'Stern' için yapılan bir araştırmaya göre, Alman toplumunun yarısından fazlası İslam'ı Almanya'nın bir parçası olarak görmüyor. Araştırmada Almanya eski cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, “İslam Almanya'nın bir parçasıdır” sözleri esas alındı ve ankete katılanlara bu görüşü paylaşıp paylaşmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 52'si Wulff'la aynı görüşte olmadığını dile getirdi. Eski Cumhurbaşkanı, bu sözleri 2010 yılında iki Almanya'nın birleşmesinin kutlandığı gün olan 3 Ekim tarihinde sarf etmişti.

Ancak araştırma toplumun farklı kesimleri arasında İslam'a bakışın da farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Örneğin Yeşiller Birlik/90 Partisi'nin tabanında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 69'a yükseliyor. Keza 14-29 yaş grubunda da bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 61. Öte yandan Doğu Almanyalıların, 60 yaş üzeri kesimin ve Hristiyan Birlik Partileri'nin seçmen tabanının İslam'a daha şüpheci yaklaştığı gözleniyor.