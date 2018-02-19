İslamiyet'e geçiş yapan ABD'li yazar Kepler: Hayatım değişti

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde düzenlenen \'Teksas\'tan Hakikate Yolculuk\' adlı konferansta konuşan ABD\'li yazar Najla Tammy Kepler, İslamiyet\'e geçişini anlattı. Kepler, \"Allah, namaz, oruç, ihsan, bir sürü kavramı öğrendim ve Hz. Muhammed\'i tanıdım. Bu, tümden hayatımı değiştirdi. Aradığımı bulmuştum ve mutluydum\" dedi.

Diyarbakır\'da, Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce \'Teksas\'tan Hakikate Yolculuk\' adlı konferans düzenlendi. ABD\'nin Teksas eyaletinde yaşayan ve İslamiyet\'e geçiş yapan yazar Najla Tammy Kepler de konferansa katılmak üzere Çermik ilçesine geldi. Kepler, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta Müslüman olma sürecini anlattı. Kafasında oluşan sorulara İncil\'de cevap bulamadığı için dini sorgulamaya başladığını belirten Kepler, \"16 yaşında; hayatı, dini ve toplumsal hayatı sorgulamaya başladım. Ben de kendimi değiştirmeye karar verdim ve bunun yollarını aramaya başladım. Kiliseye gittim ve onlara, \'Kitap, domuz yemenin haram olduğunu söylüyor. O zaman biz, neden domuz yiyoruz? Kitap, \'Cumartesi kiliseye gelin\' diyor. Biz, neden pazar günleri geliyoruz?\' gibi basit sorular sordum. Kilisede basit sorularıma bile cevap alamadım. Yaşadığım bu hayal kırıklığından sonra bir daha da kiliseye gitmedim. Evet, kendimi ve dünyayı değiştirmenin başka bir yolu olmalı ve o yolu başka yerlerde bulmaya çıkmalıydım\" diye konuştu.

\'ARADIĞIMI BULMUŞTUM VE MUTLUYDUM\'

İslamiyet ile tanıştıktan sonra hem kendisini hem de dünya görüşünü değiştirme şansı elde ettiğini belirten Najla Tammy Kepler, şunları söyledi:

\"Allah\'a, 3 yıl bana bir yol göstermesi için dua etmiştim; 3 yıl sonra Allah, o yolu bana gösterdi. Okuduğum üniversitede bir Türk öğrenci, namaz kılmıyordu ve oruç tutmuyordu; ama bana Allah\'ı ve İslam\'ı anlattı. Onun bana anlattığı İslam\'la da yetinmedim ve daha çok araştırdım. Bana \'40 Hadis\' kitabını hediye etti. Bu kitap, tümden hayatımı değiştirdi. Yarım saatte okunacak bir kitaptı; ama günlerce okudum. Allah, namaz, oruç, ihsan, bir sürü kavramı öğrendim ve Hz. Muhammed\'i tanıdım. Bu, tümden hayatımı değiştirdi. Aradığımı bulmuştum ve mutluydum. İslam dini ile tanışmamdan sonra hayat tarzımın değişmesi ile beraber o dönem Amerika\'da dini özgürlük olduğu için çok sıkıntı çekmedim. Bazı sert eleştiriler de beni yıldırmadı. Müslüman olduktan sonra Necla ismini aldım.\"

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan yazar Kepler\'e, Başkan Karamehmetoğlu tablo hediye ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdoğan ise plaket verdi.



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