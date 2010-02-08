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Yaşam

İslami sitelerden zinaya 'kadın' engeli

İslami forumlarda kadın ve erkekler arasında sohbetle başlayan ilişkilerin zinaya varmasına engel olmak için İslami bazı internet siteleri çözümü kadın üyelerin cinsiyetlerini

08 Şubat 2010 02:00

T24- İslami forumlarda kadın ve erkekler arasında  sohbetle başlayan ilişkilerin zinaya varmısına engel olmak için İslami bazı internet siteleri çözümü kadın üyelerin cinsiyetlerini gizlemekte buldu.



Gazete Habertürk'te Ali Kemal Erdem'in haberine göre, internette İslami forumlarda “sanal sohbetler”le başlayıp aşka dönüşen ilişkiler, İslami kesimde bazı çevrelerin tepkisini çekiyor. Bu tepkilerin etkisiyle bazı İslamcı internet siteleri, sohbetlerinin önüne geçebilmek için yeni önlemler geliştirdi.


'Sanal zina aracı'


“Zehirliok” adlı internet sitesi, ana sayfasında chat (sohbet) aşklarının kötülüklerini uzun uzun anlatan, üyelerini bu tür ilişkilere girmemesi konusunda uyaran bir yazı yayınladı. “İstikamet Forum” adlı internet sitesi ise chat aşklarının önüne geçmek amacıyla kadın üyelerin cinsiyetlerini belli edecek üye adları kullanmasını yasakladı. Sitenin kurallar başlıklı bölümünde ise “Laubali, küfürlü konuşmalar ve bayan cinsiyeti belirtici isimler yasaklanmıştır” uyarısı yer alıyor. “Sadakat” adlı sitede ise bu konuda özel mesajlar bile takip edildiği için bu tür sorunlarla karşılaşılabileceği belirtildi. İstikamet Forum’un yöneticisi Caner Canyürekli ise “Dini siteler, hep suiistimal edilmekte ve birer sanal zina aracı olarak kullanılmaktadır” diyor.



‘Cihat ayağıyla giriyor zinaya dönüşüyor’


İslami forumlardaki “chat aşkları”ndan duyulan rahatsızlık, kimi İslamcı yazarlarca da gündeme getirilmişti. Milli Gazete Yazarı Mevlüt Özcan, “Karşı cinsle chat’leşmenin bedeli” başlıklı yazısında “Bu, zinanın bir başka boyutudur. Namahremler tebliğ, cihat ayaklarıyla başlıyorlar chatleşmeye. Sonra bu çığırından çıkıyor, buluşmaya, daha sonra da fiili zinaya dönüşüyor” demişti.

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