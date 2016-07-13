İslami otel müşterilerinden yamaç paraşütçülerine 'röntgenci' şikâyeti

Muğla Fethiye'de 'İslami otel' konseptiyle hizmet veren turistik bir işletmenin muhafazakar kadınlara özel havuzunda yüzen tatilciler, iniş sırasında üzerinden geçen yamaç paraşütü pilotlarını röntgencilik yaptığı iddiasıyla jandarmaya şikayet etti.

Ölüdeniz'de Belceğiz Plajı'nın yanında bulunan otel, Ramazan Bayramı'ndan itibaren 'İslami otel' konseptine geçerek muhafazakar tatilcilere hizmet vermeye başladı. Bünyesineki 2 havuzdan birinin çevresinin 4 metre yükseklikteki tenteyle kapatıldığı otelde; sadece kadın çalışanların hizmet verdiği havuzda tesettürlü tatilciler yüzüp, güneşleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kadınlara özel havuzda bulunan tatilciler, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak, iniş için alçaldıkları sırada yaklaşık 100 metre üzerlerinden geçen yamaç paraşütü pilotlarının röntgencilik yaptıklarını iddia etti.

"Şikayetler karşısında şaşkınız"

Jandarmanın sözlü olarak uyardığı yamaç paraşütü pilotları şikayetler karşısında şaşırdıklarını söyledi. Belceğiz Plajı'nda minibüslere bindirdikleri müşterilerini dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesine çıkaran ve 30 dakikalık uçuşun ardından tekrar Belceğiz Plajı'na indiren pilotlar, röntgencilik suçlamasına sert tepki gösterdi. Turist sayısındaki azalma nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve günlük ortalama uçuş sayılarının üçte bir oranında azaldığını belirten pilotlar, kötü giden sezonda bir de böyle şikayetlerle uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Başka yerden geçme şansımız yok"

Ölüdeniz'de ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten pilotlar, yaşananları komik olarak niteledi. Belceğiz Plajı'ndan iniş yaptıkları rotayı gösteren tandem (ikili) yamaç paraşütü pilotu Altın, inançlara saygılı olduklarını ve uçarken kimseyi gözetlemediklerini söyledi.

Şikayeti, 'gereksiz ve saçma sapan' diyerek değerlendiren yamaç paraşütü pilotu İbrahim Altın; "Bütün pilotlar yaşananlara güldük" ifadelerini kullandı. Şikayet üzerine jandarma tarafından uyarıldıklarını kaydeden Altın, "İniş sırasında mecburen insan sayısının az olduğu noktayı tercih etmek zorundayız. Yoksa istenmeyen kazalar olabilir. O yüzden şikayete konu olan yer, bize göre en uygun noktadır. İniş hattımızda havuzun üzeri, başka yerden geçme şansımız yok" dedi.

"İniş anında çevredeki etkenleri fark etmek mümkün değil"

Altın, "Son patlamalardan sonra turizm gelirlerimiz düştü. Bizde burada hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle saçma sapan şeyler canımızı sıkıyor. Ben önümdeki yolcuyu en güvenli şekilde plaja indirmeye çalışıyorum. İniş anında bir pilot zaten inişe odaklanır. Çevresindeki etkenleri fark etmesi mümkün değil. İniş anında birini röntgenleme şansımız zaten yok. Gereksiz, saçma sapan bir şikayet. Bütün pilotlar yaşananlara güldük" diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotlarından Hüseyin Ünal da havuza giren kadınların kendilerine yönelik şikayetlerini jandarmadan öğrendiklerini kaydetti. Amaçlarının herhangi bir yeri gözetlemek değil, müşterilerini sağlıklı şekilde uçurup indirmek olduğunu hatırlatan Ünal, "Şaka gibi bir olayla karşı karşıyayız. Yamaç paraşütüyle alçalırken hiçbir yere bakmaz, sadece inişe yoğunlaşırsınız. Gerçekten trajikomik bir olay. Ölüdeniz gibi bir yerde böyle bir olayın ortaya çıkması garip" dedi.