İslami mayo tasarımcısı Haşema spor kıyafetleri üretecek

Alternatif mayonun mucidi olarak kabul edilen ve 150 milyon dolarlık mayo sektöründe 8 milyon dolarlık yeni bir alanın doğmasını sağlayan Haşema, şimdi de spor giysileri üzerine yoğunlaşacak. Muhafazakar sporcuların istekleri doğrultusunda futboldan basketbola, sörften tenise kadar 6 spor dalı için alternatif malzeme üretecek olan markanın yeni ürünleri önümüzdeki yıldan itibaren rafl arda yerini alacak. Markanın Kurucusu Mehmet Şahin, artan talep için de mağazalaşmada atak yapacaklarını, önümüzdeki yıldan itibaren franchise vereceklerini belirtti.

Yener Karadeniz’in Dünya gazetesinde yer alan haberine göre, Haşema, 1989 yılında sektördeki alternatif mayo açığının görülmesi sonrasında ortaya çıkmış bir marka. Hatta Şahin, o dönem erkeklerin pantolonla denize girdiklerini görünce estetik bir kaygı ile erkek mayosu ile yola çıkmış. Sonrasında benzer kaygılar ile kadınlar için bu markayı oluşturan Şahin, alternatif mayoya ismini veren bir marka yaratmış.

25 yıllık geçmişe sahip olan marka artık sadece muhafazakar kesim tarafından değil farklı kaygılar nedeni ile yurtdışında da oldukça büyük ilgi görüyor.

Güneşin zararlı ışınlarından korunmak isteyenler de alıyor

Bu ülkelerden biri de Avustralya. Mehmet Şahin ilk ihracat yaptıkları ülke olan Avustralya’da Ozon Tabaksı’ndaki delik nedeni ile insanların güneşin zararlı ışınlarından korunmak için Haşema’yı tercih ettiklerini, Almanya’da da benzer nedenler ile Haşema satışının oldukça fazla olduğunu anlattı. Müslüman ülkelerde ise Haşema markasını bilmeyen ülkenin kalmadığını dile getiren Mehmet Şahin, dünyanın her ülkesinde markalarına rastlamanın mümkün olduğunu ancak kendilerinin ihracat yaptığı ülke sayısının 15 olduğunu söyledi.

Şahin, yurtdışı ile ilgili yakın zamanda gerçekleştirecekerli planları ilgili ise “Dubai serbest bölgede bir şirket kurduk. Fas ile de yeni bir distribütörlük anlaşması yaptık. Bir ilki yıl için de yurtdışında bazı ülkelerde Türkiye’deki satışı yakalarız” diye konuştu. Haşema’nın 8 milyon dolarlık pazardaki payı yüzde 40 civarında. Yıllık satışı 2013’te 3 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Bu yıl ise yüzde 10 civarında büyüme ile bu rakamın 3.4 milyon dolara çıkarılması planlanıyor. Yurtdışı satışlar ise bu rakamın şimdilik yüzde 20’sini oluşturuyor. Şimdi şirket yeni ürünler üzerinde çalışıyor. Şu an denizde ve havuzda kullanılacak erkek bayan ve çocuk mayolarının yanı sıra Heşofman adı ile kadınlara özel eşofman üreten şirket, muhafazakar olup, giyim nedeni ile spor yapamayan kadınlara yönelik ürünler geliştiriyor.

Spor kulüplerinde, sokakta giyilebilecek kıyafet üreteceğiz

Mehmet Şahin, sporcular ile görüşmeler sonrası böyle bir fikrin oluştuğunu belirterek, “Voleybol takımında olan ama şort giymek istememesi nedeni ile sporu bırakan sporcular ile görüştük. İlle bir kıyafet ile o spor yapılacak diye bir şart yok. Biz de bu noktadan hareket ile hem sporda hem dışarda hem de kulüplerde giyilebilecek ürünler geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren rafl arda olacak. İlk olarak tenis, basketbol, voleybol ve futbol gibi 6 spor dalına yönelik giysi tasarladık. Bu spor dallarında yeteneği olup da kıyafet nedeni ile yapamayan bir sürü insan var. Bu şekilde spora da hizmet etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Franchising sistemi ile büyüyecek

Beklenen büyüme mağazalaşmayı da etkileyecek. Fatih’te 2, Başakşehir’de ise 1 mağazası olan Haşema, 2015’ten itibaren yeni mağazalar açacak. Şahin, “Fatih’te bu tür ürünlerin satılması normal. Başka bir yerde nasıl olacak görmek için Başakşehir’de mağaza açtık. Gözlemledik, baktık orada da kâr ediyoruz. Bu nedenle şimdi mağazalaşmaya başlayacağız. Farklı modeller üstünde düşündük ama gelen talepler doğrultusunda franchise vermeye karar verdik. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya gibi şehirlerde 2 yılda en az 10 mağaza açacağız” diye konuştu. Sektörde alternatif mayodaki hızlı büyümeyi gören firmalar sürekli sektöre girip çıkmış. Halen her yıl 10’u sabit olmak üzere 15 civarında şirket bu alanda faaliyet gösteriyor.