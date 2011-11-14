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Yaşam

İslami Facebook yayına Türkiye'den başlayacak

Müslüman işadamlarının finanse ettiği salamworld.com, merkez olarak İstanbul'u seçti. İslam dünyasının

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Müslüman işadamlarının finanse ettiği salamworld.com, merkez olarak İstanbul'u seçti. İslam dünyasının en güçlü sosyal medya sitesi www.salamworld.com'un, yakında İstanbul'dan yayına başlayacağı bildirildi.  

Site yetkililerinden alınan bilgiye göre İslam dünyasının Facebook'u olmaya aday olan www.salamworld.com tanınmış müslüman işadamları tarafından finanse ediliyor. Merkezi İstanbul olan sitenin Kahire, Moskova, Londra, Dubai, Mekke, Medine, Astana, New York, Paris ve Kuala Lumpur gibi kentlerde şubeleri bulunacak.


15 dil de yayın yapacak 

Teknik çalışmaları Hindistan'ın Haydarabad kentinden yürütülecek olan sosyal medya sitesi, başlangıçta Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Rusça, daha sonraki aşamada ise Azerice, Kazakça ve Özbekce lehçeleri ile Urdu, Malay,Çin, Peştu, Bengal ve Kürtçe dillerinde yayın yapacak. 'Selam dünya' anlamına gelen Salamworld sitesinin Mısır'da yaptığı toplantıya 15 ülkeden 60'a yakın sosyal medya uzmanı, gazeteci, bilim adamı ve diğer meslek gruplarından davetli katıldı.Yetkililer, site yayında olmamasına rağmen 100 binden fazla kişinin elektronik posta yoluyla üye olmak için başvuruda bulunduğunu kaydettiler.


Hedef 3 yılda 100 milyon kullanıcı

İslam dünyasının en büyük sosyal medya sitesi olmayı planlayan Salamworld, 3 yılda 100 milyon üyeye ulaşmayı hedefliyor. "Siyaset yok, yasak yok, sınır yok" sloganı ile yayın hayatına başlayacak olan Salamworld, hedef kitle olarak Müslüman gençliği, entelektüel halk liderlerini, iş gücünü ve İslam'ı merak eden müslüman olmayanları seçti.


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