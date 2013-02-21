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Politika

Erdoğan: Cemevleri kültürel mekanlardır, İslam’da mescit camidir

Erdoğan, AKP milletvekili Özdalga'nın 'Cemevleri ibadet yeri olarak tanınmadığı için İslam'dan uzaklaştıkları' sözlerine İslam'da ibadet yerinin cami olduğu' cevabını verdi

21 Şubat 2013 21:04

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İç Anadolu milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda cemevlerinin hukuki durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga'nın "Devletin cemevlerini ibadet yeri olarak tanıması" talebine Erdoğan, "İslam'da ibadet yeri camidir. Cemevleri kültürel mekanlardır" şeklinde yanıtladı.

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, devletin cemevlerini ibadet yeri olarak tanımasını istedi. Özdalga "Köyden kente geçen Alevilerin sorunları var. Bunlar farklı grupların kontrolüne girebiliyor ve etkilenebiliyorlar. Onların İslam'dan kopuş riski var. Bunun önüne geçmek için cemevlerinin ibadet yeri olarak tanınması gerekir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Özdalga'nın sözlerine "Cemevleri kültürel mekanlardır. İslam’da mescit camidir. Siz hiç Hıristiyanlık’ta kilise dışında bir ibadet yeri duydunuz mu? Alevi kardeşlerimiz de bizim gibi Müslüman'dır ve İslam'ın farklı bir yorumunu yapmaktadırlar" şeklinde yanıtladı.

AKP'li Özdalgan’ın "Tarihi gerçekler İslam’da birden fazla ibadet yerini zorunlu kılıyor" sözlerine de Başbakan Erdoğan "Bu diğer dinlerde de geçerli. Kültürel mekanlar ve ibadet yerlerini karıştırmamak gerekir" diye yanıt verdi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun kaldırılmasını istediğini de belirtti.

 

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