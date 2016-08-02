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Dünya
Deutsche Welle

İslamcı saldırganlar nereye gömülecek?

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerle ilgili İslami defin tartışmalarının benzeri Almanya'da da radikal İslamcı saldırganlar ile ilgili olarak gündemde.

02 Ağustos 2016 13:48


Almanya'nın Bavyera eyaletinde geçen ay düzenlenen iki saldırının faillerinin nereye ve nasıl gömüleceği tartışılıyor. Müslümanlar Merkez Konseyi Müslümanlar Mezarlığına gömülmelerine sıcak bakmıyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Würzburg ve Ansbach kentlerinde düzenlenen saldırıları gerçekleştirenler İslami usullere göre gömülmeli mi? Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, radikal İslamcı oldukları düşünülen iki saldırganın Müslüman mezarlığına gömülmesine sıcak bakmıyor.

Konsey'in Bavyera sorumlusu Ebu El Qomsan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, intihar saldırganlarının Müslüman mezarlığına defnine de İslami usullerle gömülmesine de şahsen sıcak bakmadığını belirtti.

"Benzeri bir vaka yaşanmadı"

Qomsan bu tür bir vakaya Bavyera'da şimdiye kadar rastlanmamış olduğu için Müslüman cemaatin tavrının ne olacağının bilinmediğini kaydederek "Ancak bir intihar saldırganının defnedilmesi yönünde Bavyera'daki Müslüman cemaatlere bir istekte bulunulursa, yönetim kurullarında konuyla ilgili büyük bir tartışma yaşanacağı kesin" diye konuştu.

İki hafta önce Afganistan kökenli olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir sığınmacı Würzburg kentinde bir trendeki yolculara balta ve bıçakla saldırmış, ardından polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Bir hafta önce Ansbach'ta 27 yaşındaki bir Suriyeli ise bir konser alanı önünde üzerindeki bombayı patlatmış, kendisi ölürken 15 kişi yaralanmıştı. İki saldırganın ne zaman defnedileceği belirsizliğini koruyor. Yetkililer, cesetlerin henüz ailelerine teslim edilmediğini açıkladı.

Würzburg saldırganının yakını olduğunu belirten iki kişinin Kabil'deki Alman Büyükelçiliği'ne cesedin nakli için başvuruda bulunduğu bildirildi. 17 yaşındaki saldırganın Afgan olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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