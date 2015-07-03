İslamcı gruplar Halep'e saldırdı



Suriye'de İslamcı grupların Halep kentininin kontrolünü ele geçirmek için büyük bir operasyon başlattığı bildirildi. Yaptıkları açıklamada amaçlarının "Halep'i özgürleştirmek" olduğunu söyleyen gruplar, kenti ele geçirmeleri halinde Şeriat kurallarının geçerli olacağını da vurguladı.

Kentte Esad rejimine bağlı askeri birliklerle isyancı gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Muhalefete yakın insan hakları izleme grupları, aralarında El Kaide uzantısı El Nusra'nın da olduğu isyancı grupların Halep'in batısını yoğun bombardımana tuttuğunu belirtiyor. Halep'in batısı hala Şam yönetiminin kontrolünde.

Ekonomi metropolü Halep kentinin tamamen düşmesinin Esad rejimi açısından büyük bir yenilgi olacağı tahmin ediliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in gücü böylece başkent Şam'dan Akdeniz'e kadar sınırlı bir alana sıkışmış olacak.

IŞİD lideri öldürüldü

Bu arada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında üst düzey bir IŞİD liderinin öldüğü açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunuslu Tarık el Avni el Harzi'nin ölümünü doğrulayarak başına da 3 milyon dolar ödül konmuş olduğuna dikkat çekti.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, el Harzi'nin ölümünün Irak ve Suriye'ye savaşçı bulunmasını ve silah sevkiyatı yapılmasını zorlaştıracağını söyledi.

El Harzi'nin militanlar için silah satın aldığı, ayrıca intihar saldırıları için de patlayıcı temin ettiği belirtiliyor. Pentagon'un edindiği bilgilere göre, el Harzi, Avrupa'dan toplanan savaşçıların Türkiye üzerinden Irak ve Suriye'ye gitmesine de yardım ediyordu.

El Harzi'nin öldüğü saldırının 16 Haziran'da düzenlendiği bildirildi. El Harzi'nin kardeşi de bir gün önce Musul'daki bir saldırıda öldürülmüştü.