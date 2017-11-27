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Dünya

İslamabad’da gösteriler sonucu Adalet Bakanı istifa etti

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Pakistan’da başkent İslamabad’da 20 günü aşkın bir süredir devam eden gösteriler Adalet Bakanı Zahid Hamid’in istifasıyla sonuçlandı

27 Kasım 2017 13:28

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Pakistan’da başkent İslamabad’da 20 günü aşkın bir süredir devam eden gösteriler Adalet Bakanı Zahid Hamid’in istifasıyla sonuçlandı. Göstericilerin bugün Faizabad Kavşağı’ndaki oturma eylemini sonlandırması bekleniyor.
Pakistan\'ın başkenti İslamabad\'daki gösteriler seçim yasasındaki değişikliği protesto etmek için başlamıştı.
Federal hükümet Cumartesi günü güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bile dağılmayan göstericilerin liderleriyle bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşma kapsamında seçim yasası ihtilafının merkezindeki Adalet Bakanı Zahid Hamid’in istifası da göstericilerin taleplerinden biriydi.
Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar en az 6 kişi ölmüş, 250\'den fazla kişi yaralanmıştı.
Protesto liderlerinden sözcü Ejaz Ashrafi “En büyük talebimiz kabul edildi” dedi ve bu sebeple göstericilerin bir basın toplantısı düzenleyerek oturma eylemini sonlandırması bekleniyor.
Olaylı geçen gösterilerin ardından Pakistan’da eğitim
kurumları, dersleri ve sınavları geçici olarak iptal etmiş, hükümet Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion ve YouTube gibi sosyal medya sitelerine erişimi engellemişti. Kablo operatörlerine haber kanallarını kapatmaları salık verilmiş, özel televizyon kanalları da kapatılmıştı. (Fotoğraflı)

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