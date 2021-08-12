İslamabad'dan ABD'ye eleştiri: Pakistan, sadece Afganistan'da geride bırakılan dağınıklık toplanacağı zaman kullanışlı oluyor

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Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'yi “Pakistan'ı sadece Afganistan'da geride bıraktığı dağınıklığın temizlenmesi gerektiği zaman kullanışlı görmekle“ suçladı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Washington, Afganistan'da taraflar arasındaki barış görüşmeleri durma noktasına gelmişken bir anlaşmaya varılması için Pakistan'dan Taliban üzerindeki etkisini kullanmasını istiyordu.

İslamabat'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Han, ''20 yıl boyunca askeri çözümü olmayan bir konuya askeri çözüm aradıktan sonra dağınıklığı temizleme konusu geldiği zaman Pakistan'ın kullanışlı olduğunu düşünülüyor'' dedi.

Afganistan'daki krizde taraf olmayacaklarını söyleyen Han, ''Bence Amerikalılar artık Hindistan'ın stratejik partnerleri olduğuna karar verdiler ve bu yüzden Pakistan'a farklı davranıyorlar'' dedi.