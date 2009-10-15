'İslama Seks Devrimi Gerek'

Almanya'da yaşayan Türk kökenli avukat Seyran Ateş, İslam'a Seks Devrimi Gerek adlı son kitabıyla tartışmaların odağı haline geldi.







Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, Ateş ile yaptığı bir röportajı internet sitesinin manşetine taşıdı.

Spiegel, aile hukuku konusunda uzmanlaşan Ateş'in görüşlerinden dolayı saldırılara ve tehditlere maruz kalarak, mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Ateş'in daha şimdiden tartışmalar yaratan "İslam'a Seks Devrimi Gerek" adlı kitabının 16 Ekim'de yayımlanması planlanıyor.

Aile hukuku konusunda uzmanlaşan Ateş, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, her totaliter yapının demokratikleşme süresince değişim yolunu izlediğini anlatarak, İslam dünyasında da artık böyle bir devrimin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Spiegel'in değişim ya da devrim derken neyi kastettiği yönündeki bir sorusu üzerine Ateş, "Bu sürecin bir parçası olarak cinsellik, her bireyin kendi kendine karar verdiği bir olgu olarak tanınmalıdır. Ahlak ya da din polisi gibi oluşumlar mutlaka kaldırılmalıdır" dedi.

Şu anda 46 yaşında olan Ateş, 1969 yılında altı yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Bekar olan Ateş'in bir kızı var.





'Kızlara yasak, erkeklere serbest'





Ateş, ailelerin neden kız çocuklarının erkek arkadaş sahibi olmalarına izin vermezken, erkek çocuklarının kız arkadaşlarından rahat rahat bahsetmelerine göz yumdukları sorusuyla yüzleşmeleri gerektiğini ifade etti.

Kendi ailesinde seks konusunun hiç gündeme bile getirilmediğini belirten Ateş, erkeklerle asgari düzeyde temas kurmasını sağlayacak adımların atıldığını vurguladı.

Ateş, erkek arkadaşının olmamasına izin vermediğini ifade ederek, "Esasında bana bunlar oturulup hiç izah edilmedi... Bütün sistem, birinin diğerine konuşmadan ne yapması, esasında ne yapmaması gerektiği yönünde talimatlar vermesine dayanıyor" dedi.





'Çok kültürlü toplumumuzda ciddi sorunlar var'





Ateş, verdiği bir röportajdaki ifadeleriyle tartışma yaratan Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin'e de destek çıktı.

Sarrazin, Berlin'de yaşayan Türk ve Arapların manavlık dışında başka üretim işlevi olmadığını söyleyerek şimşekleri üzerine çekmişti.

"Sarrazin'in sözlerinin tam yerinde ve doğru olduğunu düşünüyorum. Çok kültürlü toplumumuzda ciddi sorunlar" diyen Ateş, sokaktaki birçok Türk'ün aslında Sarrazin gibi düşündüğü ve buradaki esas sorunun bunun dışarıdan birisi tarafından dile getirilmiş olması olduğunu da sözlerine ekledi.





'Benim tanrım seks konusunda açık'

Kendisinin Tanrı'ya inandığını ama namaz kılmadığını ya da oruç tutmadığını söyleyen Ateş, inancıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim Tanrım seks hakkında çok açık. Beni, seksi önemli gören biri olarak yarattı. Elbette ki Tanrı'nın var olduğuna inancım kişisel deneyimlerime de dayanıyor... Dini asla olumsuz birşey olarak görmedim."