İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle linç edildi

Pakistan'ın Mardan kentindeki Abdül Vali Han Üniversitesi öğrencisi Mashal Khan, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle linç edilerek öldürüldü.

Olay perşembe günü, 23 yaşındaki öğrencinin okuduğu üniversitenin kampüsünde meydana geldi. Genç öğrenci, bir gün önce diğer öğrenci arkadaşlarıyla din hakkındaki tartışmanın ardından İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı.

Khan'ın ölümü liberal ve laik Pakistanlıları şok etti. Tepki ve öfkelerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler.

Öğrencinin vahşice öldürüldüğü anları gösteren video ise Twitter ve Facebook üzerinden yayıldı. Görüntüler, linç tarzının daha önceki benzer olaylarda Taliban ya da IŞİD gibi İslamcı örgütlerle ilişkilendirilen linç tarzına benzediği kaydedildi.

Kuran'dan ayetler okumaya zorlandı

Khan, saldırgan öğrenciler tarafından zorla yatakhaneden çıkarılarak dövülerek öldürüldü. Görgü tanıkları öğrencinin ölmeden önce Kuran'dan ayetler okumaya zorlandığını kaydetti. Khan'ın arkadaşı Abdullah da olayda yaralandı.

Khan'ın arkadaşları ve öğretmenleri, onu siyasi ve dini konuları tartışmayı seven ümit vadeden bir öğrenci olarak tanımlıyor.

Öğretmenlerinden biri Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Söylemek istediklerini açıkça söylerdi ancak içinde yaşadığı çevreyi anlamadı” dedi. Polis cinayetle ilgili 20 kişiyi gözaltına aldı ve İslam'a hakaret iddialarıyla ilgili kanıt bulunmadığını kaydetti.

Şu ana dek ne Başbakan Nevaz Şerif ne de önemli bir hükümet yetkilisinden olaya ilişkin bir kınama geldi.

İnsan Hakları Komisyonu'ndan tepki

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu'nun (HRCP) açıklamasında, "Devletin Mashal Khan'ın yaşam hakkını korumadaki bu utanç verici başarısızlığı öğrenciler ve akademisyenler arasında büyük panik ve korku yarattı. Eğer Khan'ın cinayetinde rol oynayanlar adalet önüne çıkarılmazsa, bu tarz barbarlık yayılacaktır” denildi.

Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif, mart ayında internette İslam'a ya da diğer dini unsurlara hakaret içeren her türlü içeriğin kaldırılması emrini vermiş ve bu tarz paylaşımlarda bulunanların sert şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.

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Shamil Shams